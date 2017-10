Vanesa Lorenzo, sobre su boda con Carles Puyol: "No sé si es el momento"

Ilusionada con el éxito de su libro de yoga que ha alcanzado ya la séptima edición, Vanesa Lorenzo no ha dejado de lado la moda aunque ahora vive volcada en el cuidado de sus dos pequeñas Manuela y Maria, de cuatro y dos años. La maternidad ha dado un giro de ciento ochenta grados a su vida y tras cinco años de amor junto al futbolista Carles Puyol comienza a barajar ya la posibilidad de ir a por la familia numerosa, sin embargo la modelo nos confiesa que todavía no han encontrado el momento para pasar por el altar.

Pregunta: Vanesa es un honor verte como embajadora de Unit, la nueva firma de precios accesibles que Hipercor y El corte inglés van a vender.

Vanesa Lorenzo: Sí, estoy muy contenta de dar imagen a esta marca pues por eso, porque a mí me gusta mucho que haya marcas en España que ofrezcan moda accesible y fresquita porque yo creo que esto está lleno de frescura y también algo muy importante que son precios muy interesantes.

P: ¿Cómo metes la moda en tu día a día ahora en familia?

V.L: A diario. No lo puedo evitar, me encanta disfrutar con el estilismo con la combinación de colores, texturas. Además con dos niñas eso se vive mucho a diario. Son muy femeninas y les gusta también.

P: ¿Son coquetas? ¿Eligen ellas ya?

V.L: Mucho. La mayor es tremenda ya me dice mami este look me gusta o no me gusta.

P: ¿Eso quiere decir que van a seguir tus pasos?

V.L: Bueno no sé, a mí la industria de la moda me ha dado mucho y me siento súper agradecida. No sé en qué profesión, si les gusta la industria no sé en qué profesión quieren desarrollarse. Si es en la industria de la moda yo encantada les apoyaré como en cualquier otra industria que quieran o que les guste.

P: ¿Cómo ha cambiado tu vida la maternidad?

V.L: Muchísimo sobre todo en ponerme en un segundo plano. Creo que hay un momento de sacrificio, hay un sacrificio por parte de mi trabajo porque vivía fuera con la maleta y de una forma nómada e improvisando y ahora eso no tiene cabida siendo madre. He cambiado muchísimo como mujer, no pensé que iba a cambiar tanto. Los hijos te obligan a no pensar en ti, a ponerles a ellos ante ti. Te hace dejar a un lado tus necesidades aunque yo intento cubrirlas, estar pendiente también de mis necesidades como individuo.

P: Sin embargo estás encantada con las dos niñas.

V.L: Sí, sí.

P: ¿Iréis a por un tercero?

V.L: Pues a mí la verdad que me apetece un tercero lo que pasa es que es mucho trabajo dos niños peques ya y como sigo totalmente activa intento hacer encaje de bolillos en la agenda y también renuncio a muchos viajes por estar con las peques entonces un tercero creo que supone un pensamiento importante. No es una decisión rápida de tomar, cada niño necesita una dedicación, un tiempo, observarles. Cada niño es un mundo además no es que puedas tratar a todos por igual porque cada uno tiene su personalidad con lo cual uno más es mucho más trabajo.

P: No sé si te haría ilusión un niño...

V.L: Me haría ilusión pero fíjate que cuando me quedé embarazada, en el primer embarazo yo deseaba un niño primero no sé por qué deseaba un niño y ahora que tengo dos peques, dos niñas pues no me importaría una tercera la verdad que no.

Vanesa Lorenzo escribió el año pasado un libro sobre yoga. Foto: Instagram - @vanesalorenzo_

P: Has triunfado con tu libro, has estado firmando. ¿Cómo vives estos días?

V.L: Estoy súper agradecida. Fue un trabajo de casi dos años y realmente cuando te pones a hacer un libro no sabes la respuesta que va a tener y jolín es un regalazo realmente que la gente siga comprándolo y continúe además después de un año en el mismo estado de ventas que no es fácil.

P: ¿Te juntas con las peques en casa a hacer yoga?

V.L: Sí, el yoga ha cambiado mucho porque yo tenía una disciplina súper bestia antes de ser madre, por las mañanas antes de empezar el día, de desayunar, una hora mínimo de práctica y ahora hago lo que puedo y además muchas veces empiezo y las niñas se me ponen encima y al final acabamos jugando más que practicando yoga pero al final bueno... a mí me gusta también que el yoga forme parte de algo cotidiano en nuestro día familiar y a mí me gusta que sea así.

P: Con Carles llevas cinco años...

V.L: Sí, vivimos un momento muy bonito de pareja pero también muy bien en la parte paternal y maternal, muy en activo porque es lo que nos toca pero un momento muy equilibrado.

P: ¿Para cuándo la boda?

V.L: (Ríe) Pues no sé yo, planteando el tercer hijo con dos ya en casa es un poco complicado y luego además estamos los dos muy activos, encontrar un hueco para hacer una boda y celebrarlo bien y disfrutarlo porque a mí me gustaría si lo hacemos disfrutarlo con lo cual para eso se necesita tiempo. No sé yo si es ahora el momento.

Vanesa Lorenzo lleva cinco años con el exfutbolista del FC Barcelona Carles Puyol. Foto: Instagram - @vanesalorenzo_

P: ¿Cómo estáis viviendo todo el tema de la cuestión catalana con la crispación que hay y como la gente está sufriendo?

V.L: Pues eso, con sufrimiento. Yo puedo hablar como individuo y parte de la sociedad con muchísima tristeza. Muchísima tristeza porque existe una fractura social enorme y es tristísimo.

P: ¿Y Carles?

V.L: Igual, los dos con mucha tristeza. Él como está viajando mucho pues eso también ayuda a un poco despejarte y coger un poco de perspectiva con las cosas y yo intento siempre centrarme en mi filosofía de vida y de yoga que es un poco de cuidarte tú y de cuidar a los demás. Yo creo que es algo que sería bonito que pudiéramos encaminarnos en eso.

P: Sin contar con los políticos...

V.L: Exactamente que nos cuidemos entre nosotros. Esperemos que nos den buenas soluciones pero que por lo menos entre nosotros nos queramos y nos cuidemos.