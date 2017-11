Laura Escanes: Copia su look por menos de 90 euros

Laura Escanes está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, tanto en el ámbito profesional como en el sentimental. La joven 'influencer' se casó este verano con Risto Mejide. Una boda por todo lo alto a la que acudieron muchas caras conocidas.



Hace unas semanas, la joven anunció que publicará su primer libro a principios de 2018. Pero, no es el único proyecto profesional en el que está sumergida. La 'influencer' cada vez adquiere mayor popularidad en redes sociales y ya se ha convertido en una de las 'instagramers' españolas más solicitadas por las marcas.



Look sencillo y cómodo para el día a día

Mix it. Why not? ?? #PepeComeTogether #MyPepeJeans @PepeJeans Una publicación compartida de Laura Escanes (@lauraescanes) el 23 de Oct de 2017 a la(s) 12:01 PDT

Tendencias de otoño

Con prendas básicas conseguirás ser la mejor vestida e ir cómoda en tu día a día como Laura Escanes

Entre evento y evento, Laura Escanes nos deleita con sus looks. Pese a lucir espectaculares vestidos en distintas celebraciones,. De esta forma, crea looks repletos de prendas básicas, pero que luce de forma inigualable.Te mostramos uno de los últimos estilismos de Laura Escanes en Instagram. Unque te inspirará para este. Esta temporada no necesitas llenar tu armario de ropa que al final no te pones, con prendas básicas conseguirás ser la mejor vestida e ir cómoda en tu día a día como Laura.En su imagen dela joven lleva unosque combina con con uny unos. Tendencias que, sin duda, no podrán faltar en tu armario este otoño-invierno.Te proponemos inspirarte en este look de la 'influencer'. Para ello, hemos seleccionado. Con este outfit de menos de 90 euros conseguirás brillar con luz propia sin necesidad de ningún accesorio más.