La regla 90/90: El método definitivo para ordenar la ropa en tu armario

Ordenar el armario para poder aprovechar al máximo el espacio, así como para localizar de manera rápida y cómoda las diferentes prendas es una tarea importante. Hace años se popularizó el método de Marie Kondo, la gurú del orden, que compartió diferentes estrategias para ordenar las estancias del hogar, así como una manera de doblar las prendas para explotar al máximo armarios y cajones. Ahora se ha popularizado otro método: la regla 90/90.

Un armario ordenado según el método Marie Kondo. / Pexels

Cómo ordenar el armario

La regla del 90/90 es una estrategia popular para organizar y mantener ordenado tu armario. Esta regla puede ser útil para eliminar el desorden y simplificar tu guardarropa, así como una forma efectiva de mantener tu armario organizado y evitar acumular prendas que ya no necesitas La regla se resume así: "Si no has usado una prenda en los últimos 90 días y no planeas usarla en los próximos 90 días, entonces probablemente sea el momento de deshacerte de ella".

Aquí hay algunos pasos que puedes seguir para aplicar la regla del 90/90 al organizar tu armario: