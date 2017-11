Manuel Blahnik expone sus ´manolos´ en Madrid

Bajo el título 'Manuel Blahnik: El Arte del Zapato' todo aquel que quiera acercarse al Museo de Artes Decorativas de Madrid podrá contemplar una muestra que repasa los más de 45 años de trabajo del artista canario conocido mundialmente como uno de los mejores diseñadores de zapatos del mundo y cuyas obras son conocidas sencillamente como "manolos".

La exposición que cuenta con la colaboración del diseñador Manuel Blahnik analiza el complejo y fascinante universo creativo de Blahnik a través de una selección de 212 zapatos y 80 de sus dibujos originales, provenientes de la colección privada de Manuel Blahnik, un archivo compuesto de más de 30.000 piezas.

La exposición incluye la colección de zapatos que Manolo Blahnik realizó para la película de María Antonieta de Sofía Coppola (2006) junto con dos de los vestidos que se lucieron en la misma.

¿Qué tienen sus zapatos que enamoran tanto?

Es una cosa que no le puedo decir, es una cuestión personal. No sé lo que tienen, nunca pude saberlo pero algo tienen porque decía alguien a su colega que ponerse un zapato es un acto teatral y después como están bien hechos, pues duran.



¿Qué persona le ha hecho más ilusión que se ponga uno de sus diseños?

Son tantas que ya no me acuerdo de todas pero tengo un momento aquí cuando veo a Maribel Verdú caminando que digo es divina o a Paz o todas nuestras actrices que son geniales, no saben lo que tenemos en España de bellezas.

¿Uno se sigue emocionando cuando ve sus zapatos?

Claro que me emociono completamente.

¿Hay alguna persona que le gustaría que llevara sus zapatos?

: No lo sé. Ahí me cogiste porque no tengo ni idea.

La Reina ha llevado sus diseños.

En la boda sí que los llevó, de lo demás no sigo nada. No lo sé.