Las famosas se bajan de los tacones

Las sneakers, más conocidas como zapatillas, han ido cogiendo un gran impulso estos últimos años. Han dejado de utilizarse únicamente para ir al gimnasio o para pasar un día en familia en el campo.



Cada vez están más presentes en numerosos 'looks' y se pueden llevar desde a la oficina hasta a una cena en casa de tu suegra, porque ya no es una prenda que se vea deportiva o informal. Atrás quedaron los trajes de chaqueta y falda o pantalón clásicos (aunque ya llegarán de nuevo) que llevaban tanto nuestras queridas profesoras de los que íbamos a EGB o de las ejecutivas de banco.



Esos 'looks' tan estrictos han dejado, en la mujer, un aire más ligero y el dress code del trabajo se ha abierto ampliamente. Y esto ha llegado también al calzado.



Estos últimos años, numerosas actrices e influencers han demostrado que no hace falta ir en tacones para estar perfecta y tener un look completo y de lo más femenino. A esta moda se han sumado Paula Echevarría, Uma Thurman y Olivia Palermo entre otras muchas mujeres. De hecho, Olivia Palermo ha hecho del calzado cómodo su seña.





Y es que la elegancia no está reñida con la comodidad.embajadora de una marca de zapatillas ha sufrido un grave accidente de caballo. Desde entonces elige siempre zapatillas. "Los pies son una parte fundamental del cuerpo, que nos ayuda a avanzar en nuestro camino, literalmente hablando", aseguraba la actriz sobre la comodidad de su calzado.Atrás ha quedado la idea de que las zapatillas son para hacer ejercicio, ha llegado el momento de la. Además, cada vez las zapatillas tienen más diseños, hay algunas con encaje, otras con lentejuelas, y otras incluso con borrego en el interior para protegerse del frío.Además de las zapatillas, hay muchos zapatos cómodos que se pueden llevar diariamente sin necesidad de llegar a casa agotada de estar todo el día en tacones. Entre estos zapatos están los, lasde estilo montaña, botas de apreski y las botas de estilo UGG, que son tan cómodas como ir todo el día en zapatillas, además ambas son de lo más calentitas.