Disfraces caseros de última hora para el Carnaval

Si no pensabas acudir a una fiesta pero te has arrepentido; si querías llevar el disfraz de siempre pero de repente has decidido sorprender; si no te quieres gastar demasiado dinero en un vestido ya elaborado y prefieres ponerte manos a la obra... Si estás en alguna de estas situaciones y necesitas ideas para elaborar un disfraz casero de última hora para el Carnaval, has llegado al sitio perfecto.

Buzeando por la red, hemos encontrado un sinfín de propuestas de mentes muy creativas que seguro que te sacarán del embrollo y te ayudarán a conseguir un resultado de nota. Disfraces individuales, disfraces de pareja, disfraces en familia o grupo... ¡Elige cuál de ellos te convence más para celebrar y disfrutar del Carnaval!



Disfraz en familia

Disfraces para familias divertidos. Fotos: Custome Works

Dulce rosquilla

¿Qué hay más tierno y dulce que una rosquilla? ¡Un niño vestido de rosquilla! No necesitas grandes dotes artísticas para elaborar este disfraz: para el/los niño/s, una camiseta y unas mallas/pantalones rosas y un flotador del mismo color. Para realizar los 'toppings' de los 'donuts' sólo hay que pegar al inflable tiras de lana o de gomaespuma de diferentes y vistosos colores. Para redondear el disfraz, los padres se enfundan un delantal y un gorro de pastelero junto con algún elemento de repostería en mano. ¡Una idea fácil, barata y de lo más deliciosa!



Feliz al ritmo de ´Trolls´

Si hay pequeños en casa y han visto la película 'Trolls' es probable que se hayan convertido en sus mejores amigos: sus canciones, los colores y el mensaje son una inyección de felicidad. Hacer reales a estos personajes animados es de lo más fácil: lo fundamental es agenciarse una peluca de colores. El resto del vestuario, puede variar: desde ropa neutra como vemos en la fotografía, hasta vestidos de colores como en la película.



Disfraz en pareja

Frida Kahlo y Salvador Dalí o la Caperucita y el lobo. ¿Quién te gusta más? Fotos: Costume Works y Getty Images

Una pareja de lo más surrealista

El Carnaval es una fiesta de lo más creativa y surrealista, y qué hay más surrealista que ¿Frida Kahlo y Salvador Dalí? Para recrear a la artista mexicana sólo necesitarás una falda larga, una camisa con volantes y sus características cejas (te las puedes pintar). Para emular al artista catalán basta con un traje y un bigote que desafíe a la gravedad.



Caperucita y el lobo

El cuento de 'Caperucita' no pasa de moda y además se convierte en un disfraz casero fácil y económico. Una capa roja, que puedes hacer tú mismo con un poco de tela, y una máscara de lobo para el compañero. A falta de careta, buenas son las pinturas para la cara. Y para las garras, bastará con unas uñas postizas largas y negras.

Pulp Fiction

La pareja de Pulp Fiction no pasa de moda. Foto: Flickr

Una de las parejas más emblemáticas del cine de los noventa fueron Mia Wallace y Vincent Vega, protagonistas del baile más fardón del séptimo arte al son de 'You Never Can Tell' (Chuck Berry). Es el momento de revivir a los personajes de Tarantino: para recrear a Uma Thurman, necesitarás una peluca estilo Clepotra, camisa blanca y pantalones negros. Para emular a John Travolta bastará con un traje negro, un cordón a modo de corbata y una peluca larga negra para hacerte una coleta baja (si no tienes melena).



Disfraces individuales

Para disfrazarte de ladrón o de mimo necesitas casi los mismos elementos. Fotos: Getty

Ladrón

Este disfraz es ideal para no pasar frío. Sólo necesitarás un pasamontañas y vestirte de oscuro. Si deseas darle un toque más cómico, puedes vestir unos pantalones estrechos negros y una camiseta a rayas blancas y negras. En la cara, un antifaz negro y en la cabeza, un gorro de lana negro. ¡No te olvides el saco para poner allí tu botín!



Mimo

Partiendo de la misma base que la del ladrón (unos pantalones negros y una camiseta a rayas) sólo te hará falta hacerte con unos guantes blancos y unos tirantes. Debes maquillarte el rostro cubriéndolo con base blanca; con pintura negra, puedes perfilarte los ojos y las cejas, y con pintura roja, dale fuerza a tus labios. Ahora sólo tienes que guardar silencio y expresar lo que pienses a través de gestos.



Nerd

Puedes disfrazarte de Nerd o de trofeo. Fotos: Getty | Costume Works.

Para vestirse de Nerd es necesario superponer capas y capas de roba, y cuanto menos peguen, mejor. Una camiseta larga, otra corta por encima, una pajarita, un chaleco de punto, unos pantalones viejos, unos calcetines de colores, unos zapatos de abuelo/a... Todo lo que se te ocurra... No pueden faltar unas gafas gruesas e ir repeinado con la raya a un lado o con coletas, en el caso de las chicas nerd. De complementos puedes llevar algún juguete, algún cómic, un aparato electrónico, etc.



Trofeo

¡El mejor premio eres tú! Así que vístete de trofeo: sólo necesitas ropa vieja para poder pintarla de dorado y cubrirte, la cara y el pelo (y toda la carne que se quede a la vista) de color oro. En las tiendas de disfraces encontrarás botes de spray a buen precio que facilitarán tu tarea.