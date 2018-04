Aitana sufre las consecuencias del bañador de moda de este verano

Aitana, la concursante de ´Operación Triunfo 2017´ se ha convertido en toda una ´it girl´. Pero seguir la moda y hacerse con las últimas tendencias, ya le ha costado un disgusto.



La cantante de ´Lo Malo´ subía a sus redes sociales una imagen en la que lucía tipazo en una playa de California con el bañador de moda de este verano pero no todo era tan ídilico como parecía.



"Hoy he ido a la playa. He de deciros que siempre había visto estos bañadores por fotos y decía anda mira que chulos. PUES NO PORQUE DEJAN UNA MARCA DEL SOL RARA Y AHORA TENGO RAYAS. Me he echado crema, pero ahora tengo mi barriguita con rayas", advertía la finalista de ´OT´ a sus seguidores.