'Techdencias' 2018

El año que acaba de iniciarse va a suponer un momento clave en la evolución tecnológica de las próximas décadas. 2018 no será un año más. Y usted, querido lector, será un privilegiado que le contará con emoción a sus nietos cómo vivió el principio de esas tecnologías que serán el pan nuestro de cada día dentro de unas décadas.

Y es que estamos ante un año clave en muchas de las innovaciones que tímidamente empezaron a asomar la cabeza el pasado año y de las que ya empezamos a hablar. Tal es el caso de la inteligencia artificial, un concepto que lleva décadas rondando nuestras cabezas pero que nunca se había visto de forma tan directa como lo hizo en 2017 con los lanzamientos tanto del iPhone X como del Huawei Mate 10. El teléfono móvil se convertía así en el primer dispositivo de uso generalista en empezar a explotar la tan cacareada «inteligencia artificial» de forma clara y directa. Pero en 2018 irá a más. A mucho más. Los grandes fabricantes de telefonía no se van a quedar atrás y muchos seguirán ese camino.

Pero donde veremos más cambios será en los hogares que de forma masiva, aunque sea tímidamente, empezarán a estar conectados y a ser inteligentes. Y no se crean ustedes que necesitará un gran desembolso para que su hogar entre en una nueva era, porque no será así. A lo largo de este año veremos cómo las plataformas concebidas por Apple, Amazon y Google para digitalizar los hogares destaparán el tarro de sus esencias tecnológicas para todos los bolsillos. Los altavoces conectados, robots de limpieza, cámaras de vigilancia y los termostatos inteligentes empezarán a convivir de forma cotidiana con una nueva generación de Smart TV –¿la llamamos Smart TV 2.0?– en la que todo se interconecta e interactúa. Y no será algo propio de ricos o de películas de ciencia ficción. Será algo habitual y al alcance de cualquiera.

Aunque si algo va a cambiar para siempre este año será la concepción que tenemos de esos dispositivos corrientes del hogar que apenas han evolucionado en décadas. Innovaciones de marcas como LG o Samsung en electrodomésticos tan ordinarios como una lavadora o un frigorífico van a poner patas arriba nuestra idea de hogar. Como muestra un botón: la compañía LG está ya comercializando una lavadora con dos tambores –y de la que pronto hablaremos– que es tan sorprendente como eficaz y ecológica.

Monedas e internet

Las criptomonedas, con el Bitcoin a la cabeza, serán ´techdencia´ este año. Y no solo porque ya están proliferando, sino porque la burbuja que se está produciendo a su alrededor estallará posiblemente en 2018. Y eso no será malo del todo. Más bien lo contrario: permitirá que se esas monedas se fortalezcan y a la vez se creen medidas para que sus fluctuaciones no sean tan especulativas.

Lo más negativo que se verá este año va a ser el fin definitivo de la neutralidad en la red. El fin del internet libre. El presidente de EE UU Donald Trump ha dado el primer paso permitiendo que en su país pueda haber una red a diferentes velocidades, para quienes se puedan permitir pagar y para quienes no. Y pese a que en Europa muchos se han apresurado a decir que no ocurrirá lo mismo, es cuestión de tiempo que los operadores empiecen a cobrar distintas tarifas en función del uso que hagamos de nuestra conexión de fibra o 4G. Y eso es malo, muy malo.