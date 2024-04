Esta companyia valenciana té tot el que la teua mare voldria per a tu

La connectivitat és fonamental hui dia per a treballar, per a comunicar-se o per a gaudir de l’art o la cultura. Però escollir operadora de fibra i mòbil pot convertir-se en un mal somni. Les companyies de telèfon, moltes vegades, són capaces de traure la nostra pitjor part com a éssers humans. És com si tingueren el poder de transformar-nos com a persones.

I és que on abans hi havia persones, ara hi ha robots. On abans hi havia atenció, ara hi ha esperes. On abans hi havia unes certes coses, ara hi ha unes altres. Coses que porten al desencantament. A la desconfiança. El preu, la permanència, l’atenció al client o la possibilitat de pagar només pel que realment vas a gastar són aspectes a tindre en compte. Però també el contacte proper.

Un dels missatges de la campanya “Canvia el que et canvia”. / ED

aproop! és un operador de telecomunicacions de proximitat, d’ací, de la terreta, que ofereix serveis integrals de mòbil, internet i fix a les tres províncies. Tenen la seua pròpia xarxa, però, per assegurar-se que estigues on estigues sempre tindràs accés a la màxima cobertura, també tenen acords amb altres operadors i la tecnologia més moderna.

I, clar, amb una xarxa així de bona, el seu servei d’atenció al client no es pot quedar arrere. Per això, a aproop! també trobaràs un tracte pròxim, amb persones que t’escolten i parlen la teua llengua i tarifes que encara et cauran millor que nosaltres.

“Canvia el que et canvia”

Així que havent-hi una operadora tan prop de tu, que aposta per una connexió més humana i un servei honest i professional, per què suportar el contrari? “Canvia el que et canvia”. Este és el concepte que inspira la nova campanya de l’operadora valenciana, i amb el qual conviden a la gent a no conformar-se. Com Cremaet, el protagonista de la campanya.

aproop!

En aproop! volen ajudar a Cremaet i a tots els valencians que, com a ell, les telecomunicacions els han tret la seua pitjor part, a tornar a ser com eren: feliços. Sent una companyia que parla en el teu mateix idioma, que et tracta bé, que t'escolta i on les úniques sorpreses que reps siguen bones, oferint-te tot el que la teua mare voldria per a tu: una bona companyia.

Ni café, ni rom, ni canyella, ni sucre. El que té l'autèntic Cremaet són moltes ganes de perdre a la seua companyia mòbil de vista. Tu també? T'ho posen fàcil! Canvia't a aproop! l'operadora de proximitat amb tots els ingredients que t'agraden per a tornar a gaudir com et mereixes.

Per què triar aproop!?

aproop! té com a missió oferir-te un servei integral de telecomunicacions des d’ací: al teu territori i en la teua llengua; contribuir al desenvolupament de la nostra terra, la nostra cultura i la nostra gent; i ser líders en serveis generalistes de telecomunicacions a Castelló, València i Alacant.

Per a aconseguir el seu objectiu ofereixen:

Més per menys : Amb les seues ofertes personalitzables a preus justos pagaràs només pel que necessites.

: Amb les seues ofertes personalitzables a preus justos pagaràs només pel que necessites. Arribem allà on estigues: Tenen cobertura 4G pràcticament a tot el país i arriben a més de 2 milions de llars de la nostra terreta.

Cremaet, protagonista de la campanya “Canvia el que et canvia”. / ED