Xbox One X revoluciona el catálogo de videojuegos de Microsoft

El lanzamiento de la nueva consola de Microsoft ha servido para echar un vistazo a las nuevas versiones de los juegos existentes de Xbox One, que estrenan ediciones mejoradas aprovechando al máximo el poder de la plataforma. Además de títulos como 'Gears of War 4', 'Forza Horizon 3', 'Minecraft', 'Resident Evil 7', 'Final Fantasy XV' o 'Rocket League' entre otros, el catálogo continúa expandiéndose con ofertas de las más destacadas e importantes desarrolladoras, que llegan para cumplimentar la puesta de largo de la consola.

De la mano de Deep Silver y Dambuster Studios, 'Homefront: The Revolution' se actualiza para Xbox One X con mejoras visuales y de rendimiento. La entrega ha sido renderizada con una resolución de pantalla de 3200 x 1800, lo que supone un incremento cuatro veces superior a la versión estándar de Xbox One. Del mismo modo, todos los elementos de la interfaz de usuario y de la HUD cuentan ahora con resolución 4K nativa.



'Homefront: The Revolution' - Xbox One X. Vídeo: YouTube

El juego de supervivencia y aventuras de dinosaurios 'ARK: Survival Evolved' de Studio Wildcard, también se presenta como título de lanzamiento de la consola con una actualización gratuita que saca partido de las nuevas capacidades del sistema, un renovado apartado visual HDR (alto rango dinámico), opciones de alta resolución en pantalla 1440p, mayor percepción de las distancias y mejorados efectos visuales, así como una mayor tasa de frames y reducción significativa de los tiempos de carga.



'ARK: Survival Evolved '- Respawn Xbox One X - Tráiler. Vídeo: YouTube

Por su parte Square Enix y Crystal Dynamics estrenan mejoras para 'Rise of the Tomb Raider'. A partir de ahora, los usuarios de la nueva plataforma podrán elegir entre tres modos visuales distintos: resolución 4K nativa (3840 x 2160) para la mayor fidelidad visual, gráficos optimizados para una significativa mejora en el apartado visual o imagen de alta frecuencia para disfrutar de una jugabilidad más fluida. Entre las mejoras técnicas destaca, compatibilidad con monitores HDR, resolución de texturas para representar los colores de forma más vívida y precisa y audio espacial Dolby Atmos, para disfrutar de sonido en 3D, entre otros.



'Rise of the Tomb Raider' para Xbox One X. Vídeo: YouTube

'La Tierra Media: Sombras de Guerra' tampoco que querido perderse el estreno de Xbox One X. La actualización del juego de Monolith ofrece varias mejoras, permitiendo a los jugadores disfrutar de una experiencia en 4K real y HDR (High Dynamic Range) con dos modos mejorados. La primera opción se centra en la resolución con mayor detalle de texturas, en 4K nativo. La segunda, se basa en las distancias de dibujado, mejoras en la iluminación y los sombreados, mayor vegetación y más geometría.



'La Tierra Media: Sombras de Guerra'. Vídeo: YouTube