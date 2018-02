Así es 'It Lurks Below', la nueva obra del creador de 'Diablo'

Si no te suena de nada el nombre de David Brevik, deberías saber que se trata del creador del popular 'Diablo'. Ahora, establecido como desarrollador independiente bajo el sello Graybeard Games, ha revelado los primeros detalles de su próximo proyecto: 'It Lurks Below', un prometedor título que mezclará elementos RPG en mundo abierto.

El creativo afirma que se trata de un proyecto muy personal: "Quería hacer un juego de rol, con clases, para subir de nivel y elementos aleatorios, donde el personaje se convierte en más y más poderoso a medida que desciende al corazón del mundo y lucha contra los villanos".

En el plano estrictamente técnico, 'It Lurks Below' adopta un plano visual en 2D, mazmorras y criaturas generadas de manera procedural, algo que permite que cada partida sea diferente. No faltarán las herramientas ni las armas, pues para liquidar a cualquier enemigo habrá cantidad de posibilidades, tanto a larga, como a corta distancia.

Mazmorras y criaturas en un plano visual 2D. Foto: Elsotanoperdido

Tampoco faltará el pico para descubrir que esconde el mundo de 'It Lurks Below'. Brevik pretende acercar todo tipo de jugadores a su título, y para ello, propone un nivel de dificultad más accesible, herramientas creativas y un entorno más sencillo.

