Puigdemont se convierte en un videojuego

No tiene bigote ni lleva un peto azul con una camiseta y una gorra roja. El videojuego está inspirado en Super Mario Bros, aunque el protagonista se caracteriza por el flequillo, las gafas y, al menos en la pantalla, una bufanda amarilla. El expresidente de la Generalitat de Cataluña tiene que esquivar martillos de la justicia con el 155 e intentar que no le atrape ni la Guardia Civil ni Mariano Rajoy, que sería el equivalente a Bowser. Para defenderse, 'Puchi' lanza DUI en forma de esteladas y, al terminar un nivel, una bandera independentista desciende por un mástil, aunque los creadores de 'Puigdemont Go!' se plantean cambiarla por una española que baje y una estelada que suba.

El objetivo del primer nivel del videojuego es que el protagonista llegue a Bruselas y, en el segundo, tiene que conseguir regresar a Barcelona. "Estamos a la espera de saber qué ocurrirá para crear el tercer nivel", tal como afirma Ariel Arvili, uno de los creadores y quien tuvo la idea. El resto del grupo afincado en Mallorca está formado por Biel Salas y Jerónimo Shannon. Son los fundadores de la empresa Sátira Games y este primer videojuego está teniendo una gran repercusión mediática a nivel estatal.

Salas explica que lo hicieron "como experimento", ya que sus trabajos están en Teix Web y Al Comunicación Visual, por lo que Sátira Games "es una mascota". Por ahora, "el objetivo es conocer un nuevo mercado" ofreciéndole "una combinación de humor con videojuegos". Todavía no tienen entre las prioridades ganar dinero con ello. Arvili añade que también quieren "desdramatizar la situación de Cataluña, debido a que hay demasiada tensión con este tema. Nosotros mismos tenemos ideas muy diferentes, aunque no discutimos, jugamos".

Respecto al nombre de su videojuego, "se parece a Pokemon Go! porque rima con Puigdemont, pero el formato es distinto, ya que el desarrollo de Pokemon es más complejo", según detalla Salas.

También hacen un guiño a Sonic "con el doble salto con voltereta" que se marca el expresidente de la Generalitat cuando quien aprieta los botones tiene habilidad. En general, la esencia de Super Mario domina la pantalla, en la que se puede ver la Sagrada Familia de Barcelona, el Atomium de Bruselas y un cartel de Bankio. Los personajes que aparecen son Puigdemont, varios antidisturbios, Rajoy diciendo "¿Ha declarado la independencia sí o no?" y, al llegar a Barcelona, Inés Arrimadas con su recurrente frase "Vive en Matrix".

Mientras están pendientes de la actualidad para poder crear los siguientes niveles, van pensando posibles escenarios: "Si tiene que huir, le trasladaremos a la Luna. Será un pequeño paso para Puchi y un gran paso para Cataluña", bromea Ariel Arvili. "En el caso de que finalmente sea detenido, la prueba consistirá en tratar de salir de la prisión", añade. Y también tiene en mente más videojuegos con otros protagonistas.

Los creativos de Sátira Games quieren dejar claro que su única bandera es el humor. En la página web destacan que solo pretenden "risas fáciles en tiempos difíciles", no influir políticamente. "Es más, si fuera por nosotros, Son Goku sería presidente". Tal vez tengan la solución a Cataluña.