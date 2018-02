El Olympique golpea primero

El Villarreal CF perdió la primera batalla de los dieciseisavos de final de la Liga Europa al caer ante el Olympique de Lyon. No fue el partido esperado y el conjunto villarrealense se vio totalmente anulado por los franceses, que encarrilaron el choque con dos goles en los cuatro primeros minutos de la segunda parte. Pablo Fornals dio esperanzas a los «groguets» con el 2-1, pero Depay logró el definitivo 3-1.

No se guardó nada Calleja y salió con toda su artillería. Con su habitual rombo en el centro del campo y con un once de gala en el que la principal novedad fue la presencia de Cheryshev como pareja de ataque de Bacca. El técnico madrileño sabía que iba a ser un partido loco, con ocasiones alternas y que debía tener controlado el centro del campo para lograr hacerse con el control del balón y tener, a partir de esa seguridad, sus opciones en ataque. El técnico madrileño no se equivocó en absoluto, pero sus centrocampistas estaban muy presionados y eso les impedía repartir juego y dejar balones en buenas condiciones a sus compañeros.

A los que sí se les veía más cómodos era a los locales y las primeras ocasiones no tardaron en llegar . Primero probó suerte Fekir con un potente chut que se marchó rozando el palo izquierdo de la portería de Asenjo y luego Mariano en el lanzamiento de una falta que se marchó arriba.

Posible penalti de Mario

El Olympique tenía muy controlado al submarino y sabía que saliendo a la contra podía hacerles mucho daño. En una de esas, Mariano se plantó solo ante la portería villarrealense, perdió el balón tras un agarrón de Víctor Ruiz que podía haber visto la roja. El esférico siguió en juego, cayéndole a Fekir y obligando a Mario a agarrarle dentro del área pero sin que el colegiado pitara nada.

Esa jugada dejó descolocados a los futbolistas villarrealenses y el equipo local comenzó a amenazar la meta amarilla de forma continua, viéndose obligado Asenjo a intervenir con grandes despejes para evitar que los franceses se adelantaran.

El Villarreal intentaba deshacerse de la presión controlando el esférico, pero no lograba finalizar las jugadas y perdía muchos balones. Su mayor peligro llegó en dos aproximaciones de Bacca al área anuladas por fuera de juego y en el lanzamiento de hasta cinco saques de esquina durante la primera parte. El más claro, uno de Fornals desde el costado derecho, que voleó Trigueros desde la frontal del área. El balón fue despejado por Lopes en primera instancia y le cayó a los pies de Bacca, pero el meta lionés reaccionó a tiempo y desbarató la jugada en la misma línea de gol.

El paso por vestuarios debería haber llevado al Villarreal a reestructurar sus líneas y buscar el gol por otros medios. Pero el Olympique salió como un vendaval y, en apenas cuatro minutos, logró dos goles. No había pasado ni un minuto desde la reanudación y el equipo francés se ponía por delante con un tanto de cabeza de Ndombele de cabeza tras un mal despeje de Rodri dentro del área. Tres minutos después, en la segunda aproximación al área amarilla, Fekir hacía el segundo.

El choque se ponía cuesta arriba para el Villarreal, que necesitaba un gol para volver a meterse en la eliminatoria y afrontar con algo de optimismo la vuelta de la próxima semana en el Estadio de la Cerámica. En su intento, Calleja sacó del campo a Castillejo, que no había estado nada acertado, y dio entrada a Ünal, pero el Villarreal no acertaba cómo hacerle daño a su oponente.

Fornals al rescate

El equipo de la Plana Baixa se mostraba muy previsible en sus decisiones y atravesaba un momento crítico. Pero entonces, como ya había sucedido en ocasiones anteriores en la Liga, apareció Fornals para volver a meter en la eliminatoria a los suyos. El centrocampista castellonense había marcado en momentos clave y volvía a hacerlo con un lanzamiento desde la frontal que los defensas franceses intentaban sacar desde la línea de gol cuando el balón ya había entrado.

El Villarreal salvaba el primer match ball y ganaba presencia al colocar a Cheryshev en banda. Tuvo buenos momentos y ocasiones por parte de Bacca y Fornals, pero Depay truncó las esperanzas amarillas con un potente lanzamiento que puso el definitivo 3-1.

