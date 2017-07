Seducción en la copa: Pago de Tharsys Brut Rosado

Costó mucho que los elaboradores de Cava se decidieran a embotellar espumosos rosados pero una vez que se tomaron en serio la apuesta por la calidad los consumidores se apuntaron a una tendencia enológica que brilla en la copa con destello rubicundo, es refrescante, frutal, atrevido y desenfadado. Las varietales tintas autorizadas por la DO Cava son las Monastrell, Garnacha tinta, Trepat y Pinot Noir, aunque ésta última solo para la elaboración de rosados. Los viticultores de Requena dieron cierta relevancia al cultivo de Garnacha tinta durante la primera mitad del siglo pasado, varietal que se complementaba con la preponderante Bobal que ofrece un magnífico color y acidez, por lo que encaja con el buen grado de la Garnacha. Los que la siguieron trabajando se han encontrado con una demanda creciente para la elaboración de Cavas. Pago de Tharsys es una de las bodegas más prestigiosas del altiplano valenciano y elabora como Vino de Pago, con DO Utiel-Requena y DO Cava. Está dirigida por Vicente García y Ana Suria, quienes hacen una amplia gama de vinos con marcas tan prestigiosas como sus Vendimia Nocturna de Albariño y Godello, el Selección Bodega, hecho con Merlot y Cabernet Franc, los aguardientes, sus variados Cavas o el espumoso de método tradicional elaborado en «blanc de noirs» con Bobal, el meritorio Pago de Tharsys Único. Opina García que la Garnacha tinta es magnífica para cualquier clase de rosados, como está demostrado en otras zonas productoras. Tiene todas las bondades que puede ofrecer una uva para elaborar este tipo de vinos, aromas frutales y acidez y PH equilibrados si se trabaja bien en el campo. Ellos descargan de fruta el viñedo propio y el que controlan de sus proveedores casi en un 50% de su producción para que resulte una vendimia ideal. Si la Garnacha coge peso el mosto queda desequilibrado. Este Cava tiene una crianza mínima de 16 meses en posición de rima, podría por tanto salir como Reserva, pero no lo estiman necesario. Es Brut y lleva un pequeño toque de azúcar para compensar la acidez y los amargos de los polifenoles de la uva tinta, pero solo 5 gramos por litro, cuando los Nature pueden llevar hasta 3 gramos. «Intentamos no estropear lo que la naturaleza nos da, nuestros vinos no tienen aromas que no sean los de las uvas y los producidos de manera natural en la fermentación y crianza», nos asegura. El Pago de Tharsys Brut Rosado tiene un bonito color asalmonado, aromas de buena intensidad, muy limpios, que recuerdan a los frutillos rojos (fresas, cerezas) y a fruta blanca fresca (manzanas verdes), con sutiles notas a panadería. En el paladar es, sobre todo, equilibrado, fresco y seductor, con sensación frutal, goloso y con buena persistencia. Ideal para acompañar pinchos creativos de pescados en salazón y en conserva.