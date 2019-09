Naixen a l'Oceanogràfic nou tortugues del niu de Castelló

Un total de nou tortugues comunes ( Caretta caretta), han nascut, fins al moment, dels ous incubats en les instal·lacions de la Fundació Oceanogràfic, procedents del niu que va aparéixer el mes de juliol passat a la platja del Serradal de Castelló. El niu de la capital de La Plana va aportar 113 ous dels quals 32 es van traslladar a la Fundació Oceanogràfic i els altres 81 es troben en un niu habilitat i controlat en una zona protegida del Saler.

Les cries han anat naixent a partir del 31 d'agost i al llarg de la setmana passada, gràcies a l'ambient estable i adequat que li procuren les incubadores i les cures dels veterinaris de la Fundació Oceanogràfic.

Després d'eixir de l'ou, les xicotetes tortugues han sigut numerades, com és preceptiu per a identificar-les, i s'han mantingut un temps prudencial en les incubadores, mentre esgotaven l'aliment que li subministra durant un temps el vitel de l'ou i, a poc a poc, començaven a comportar-se d'una forma activa. Posteriorment s'han traslladat, des de divendres passat, en un tanc especial preparat per als nounats en l'Àrea de Recuperació i Conservació d'Animals Marins (ARCA del Mar).

Les xicotetes tortugues nascudes en l'Oceanogràfic han començat així el programa de creixement i introducció en el mar, seguint el protocol de head-starting, establert com a estratègia general per a la gestió dels episodis de nidificació en les costes espanyoles.

Durant un any aproximadament, part d'estos exemplars i dels quals nasquen a la platja estaran sent alimentades en l'ARCA del Mar i serviran també per a estudiar l'alimentació, evolució i comportament d'estos animals que es troben, segons la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (UICN, per les seues sigles en anglés), amenaçats, ara, també, per les escombraries marines.



Vida

La cria i desenvolupament de les tortugues permet que aconseguisquen una major envergadura i fortalesa, el que els atorga una major i millor defensa enfront dels seus depredadors. Així, s'ha comprovat que dels 10 quelonis que van ser enviats al mar el novembre de 2017, després de passar un any a l'ARCA del Mar, va aconseguir sobreviure un 90 %, la qual cosa suposa un èxit per a la conservació de l'espècie, atés que s'estima que en condicions naturals, només sobreviu una tortuga de cada 1.000 que naixen.

La tortuga és un animal supervivent per naturalesa. L'alimentació del vitel li servix en el medi natural per a aconseguir emergir de l'arena on està dipositat el niu, superar la distància de la platja fins a la riba del mar i després depassar l'àrea de on rompen les onades.

En arribar a l'aigua, se'ls deslliga un frenesí natatori amb el qual, malgrat els seus escassos 17 grams de pes i sis centímetres de grandària, són capaces de superar el rompent dels primers metres de la riba fins a arribar al mar.