Els Premis Fundació Bromera al Foment de la Lectura 2021 es lliuraran en un acte que tindrà lloc el dissabte 8 de maig a les 12.00 h a la Sala Alfons el Magnànim del Centre Cultural la Beneficència de València. La gala es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube i de la pàgina de Facebook de la Fundació Bromera.

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, entitat impulsora dels premis, va haver de prendre la decisió d’ajornar el lliurament, que estava previst per al 6 de febrer, a causa de la situació sanitària provocada per la Covid-19. A pesar que les xifres de contagis han evolucionat favorablement en els últims mesos, l’entitat ha decidit convocar l’acte sense la presència de públic.

Els Premis Fundació Bromera al Foment de la Lectura reconeixen enguany la trajectòria del poeta Marc Granell i el treball a favor de la lectura i la llengua de l’Associació Cívica per la Llengua El Tempir i del CEIP Garganes-Foieta d’Altea. Els guardons distingeixen aquelles persones i institucions o iniciatives que, gràcies al seu impuls vital, representen els valors i els objectius que promou l’entitat, com ara la promoció de la lectura i la difusió del valencià.

A més, amb motiu de la cinquena edició dels premis, s’ha editat un llibre que conté un perfil i una entrevista de Marc Granell realitzada pel crític literari Francesc Calafat i dos reportatges: un sobre El Tempir, realitzat per Tudi Torró, membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, i un altre sobre el Garganes-Foieta, escrit per la docent Paqui Cano.

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura és una entitat de caràcter cultural i sense ànim de lucre que té com a finalitat principal la promoció de la lectura, especialment la literària i formativa, entre tots els sectors de la societat en general, però amb una atenció específica cap a la població no alfabetitzada en valencià i el públic infantil i juvenil, amb l’elaboració de recursos i formació per als mediadors (bibliotecaris, professorat, etc.).