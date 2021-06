Un Erasmus+ sobre 3D aproparà els museus a les persones amb ceguera

El Cefire d’àmbit científic i tecnològic (CTEM) coordina l’Erasmus+ anomenat Amusing, que aglutina entitats de quatre països europeus al voltant de la inclusió educativa i social de persones amb discapacitat visual. Amusing arriba després de la finalització amb èxit d’un projecte internacional anterior, Print3d, amb un esperit semblant.

En concret, en Print3d (conclós en 2019) s’aplicaven tècniques de disseny i impressió 3D en l’elaboració en relleu de mapes i maquetes d’edificis i serveis com Metrovalencia, útils per a les persones amb discapacitat visual. Ara, Amusing —«Adapting Museums for Educational Inclusive Goals» (Adaptant museus per a objectius educatius inclusius)— és una espècie de segona part, però el repte és fer més accessible el món dels museus, segons expliquen des del Cefire.

Óscar Lozano, assessor de Cefire CTEM, apunta que Amusing s’emmarca en els Erasmus+ K2, d’«associacions estratègiques per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques». Igual que en Print3d, el centre de formació docent de la Generalitat coordina la resta de participants: els IES Conselleria i Benlliure de València; i museus d'Itàlia, Lituània i Grècia (que també treballen amb centres educatius propers a ells), així com els museus de l'Ajuntament de València i el FabLab de Cuenca.

Dotat amb un total de 135.976 euros, Amusing finalitzarà l'agost de 2022 i pretén «potenciar pràctiques inclusives tant en l'àmbit educatiu formal com en el no formal», indica Lozano. A més, els resultats anteriors també van aconseguir motivar a l’alumnat cap a un aprenentatge tecnològic; empoderar els estudiants amb discapacitat visual i una tasca de sensibilització social cap a este grup minoritzat.

Aprenentatge servei

En línies generals, Amusing utilitza la impressió 3D per a acostar els museus a la comunitat de persones amb discapacitat visual. Per a això, els socis combinen l'aprenentatge servei (ApS) a les aules amb la millora de les competències tecnològiques. Així, les i els estudiants generen peces en 3D i col·laboren en la creació de catàlegs, blogs, webs, exposicions, etc. per a la millora de l'accessibilitat dels museus.

Elena García-Rubio, professora de Tecnologia de l’IES Benlliure, creu que treballs com este «permeten conscienciar millor l’alumnat «perquè coneixen les discapacitats —en este cas visuals— «de més a prop». «Hi ha realitats que si no les veus properes, no te n’adones i així estem més sensibilitzats», explica. A més, també destaca el que suposa per a l’alumnat formar-se en una tecnologia tan disruptiva i amb tant de futur com és la impressió 3D.

Per la seua part, Ana Serigó, cap del departament d’Informàtica de l’IES Conselleria, defensa la importància de l’aprenentatge servei a l’aula. «Nosaltres participem amb estudiants del grau mitjà i d’FP Bàsica i se senten útils i veuen que el que fan té sentit i ajudarà a la gent», assegura. «És una satisfacció molt gran», afirma la docent.

En resum, es tracta d’un projecte en el qual es fusionen la inclusió social i educativa amb l'art, la ciència i la tecnologia, l'educació formal i la no formal per a oferir alternatives d'accessibilitat museística combinant l'experiència i coneixement de múltiples institucions al llarg d'Europa. A més, inclou formació del professorat en tècniques de disseny, escanejat, fotogrametria i impressió 3D, que després poden aplicar-se en altres treballs a les aules.