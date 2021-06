Un curs complet en pandèmia: adeu a l’any escolar més dificultós

Esforç, pandèmia, virus, mascareta, distància, grups bombolla ... són paraules que, irremeiablement, han marcat el curs escolar 2020-21 que hui finalitza, l’únic de la història recent marcat de principi a fi per una pandèmia. La covid-19 ha obligat a adoptar mesures extraordinàries a les aules i, ara, amb perspectiva i després de mesos d’aprenentatge i treball a les escoles i instituts, els principals representants de la comunitat educativa es mostren agraïts i fan unbalanç positiu d’un 2020-21 que va començar amb tots els focus apuntant a la tornada al col·le de més de 800.000 estudiants i 70.000 docents el que, després del confinament, es va convertir en la prova de foc de la «nova normalitat».

Alumnat, famílies i centres educatius reconeixen que el curs s’ha completat amb relatiu èxit, tot i els dubtes generats, i consideren clau la implicació i col·laboració de totes les parts amb l’Administració. Joaquina Barba, presidenta de l’Associació de Directores i Directors d’Infantil i Primària (Adip-PV), considera que l’alumnat «es mereix un 10». «Ens han deixat molt sorpresos perquè estan molt conscienciats. Han aprés que es pot viure d’altra manera i la importància de la salut i han fet un esforç acadèmic extra», explica Barba, sobre la que creu que passarà a la història com «la generació covid».

Des dels instituts, Toni González Picornell, president de l’Associació de Directives d’IES (Adies-PV), recorda que al setembre, «el punt de partida del curs era molt crític, amb molta població infectada i no sabíem què anava a passar als centres». Ara, amb la vista cap enrere, considera que les mesures aplicades als instituts «han fet que hi haja certa normalitat».

Com a les escoles, Picornell destaca el «comportament modèlic» de l’alumnat, que va assumir en poc temps l’obligatorietat de les mascaretes i la distància social, tot i que, reconeix, «al pati ha sigut més complex, però a l’aire lliure els contagis es minimitzen». «S’ha de felicitar a tota la comunitat educativa», defensa el director.

Estes paraules amables també són compartides per les representants de l’ensenyament concertat. Mariola Hernández, directora gerent de la Federació de Centres d’Ensenyament de València (Feceval), coincidix que les incerteses inicials han acabat en un balanç positiu. «Tant alumnat com docents han interioritzat molt bé els protocols, i també hem vist els centres i l’Administració a l’altura», afirma. «L’experiència és positiva i el curs que ve anirà molt bé, perquè ja partim d’una base i tenim un rodatge», apunta.

A més, Hernández no oblida «el trosset d’infància que s’ha llevat als més menuts», privats des de fa més d’un any «d’abraçades, besos de iaios i iaies...», per això creu que els xiquets i xiquetes es mereixen un reconeixement per la resiliència demostrada.

Exemple de responsabilitat

En la mateixa línia, la secretària autonòmica d’Escuelas Católicas (Escacv), Vicenta Rodríguez, li posa «una nota molt alta al curs». «Les famílies han sigut molt cumplidores i això ha sigut una alegria», assegura. Quant a l’alumnat, coincidix amb Joaquina Barba en què ha sorprés molt la seua implicació, amb «un exemple de responsabilitat, respecte, disciplina, obediència… assumint que la realitat era altra i que calia canviar», afirma.

Per la seua banda, afegix que el professorat «ha mostrat una entrega i disponibilitat magistral i que els equips directius, «amb moments de dificultats, hem anat salvant les dificultats i hem aprés a viure cada dia, sense perdre l’esperança però amb cauteles». A més, Rodríguez considera que el treball a l’uníson de la Conselleria d’Educació junt amb Sanitat —que també ha assessorat als centres— «ha sigut la clau de l’èxit», a més de «l’equitat» en la distribució de recursos.

La nota negativa és, segons afirma, l’assistència a classe en dies alterns en els centres amb poc espai, un punt en el qual coincidixen des de la Federació Valenciana d’Estudiants (Faavem), que lamenten les desigualtats que açò ha provocat.

A banda d’esta qüestió, Enrique Martínez, president de Faavem, explica que ha sigut un curs amb «moltes sorpreses», doncs «no esperaven en cap moment arribar fins a final de curs...». «Hem tingut sort respecte als brots i contagis, ja que les mesures han ajudat a aguantar», assegura, encara que reconeix que ha sigut un curs molt estressant i dur psicològicament.

Per a la seua part, Rubén Pacheco, president de la Confederació d’Ampa Gonzalo Anaya, assenyala que ja es tanca «el curs més difícil de la nostra història recent». Les famílies fan una avaluació simulant un semàfor: així, el funcionament dels plans de contingència i les mesures sanitàries tindrien la llum verda; mentre que en ambre es queden la formació en TIC de la comunitat educativa o l’adaptació del currículum als àmbits; i la llum roja és per a «les desigualtats generades entre centres educatius» —com les de la semipresencialitat— o la impossibilitat de les AMPA de reunir-se presencialment.

Dret bàsic a l’educació

Des de la Unió de Cooperatives d’Ensenyament Valencianes (UCEV), Miquel Ruiz, el seu president, destaca que, «malgrat els embats de la pandèmia, s’ha assegurat un dret bàsic com és el de l’educació» tot i que considera que d’ara endavant serà «més necessari que mai» apostar per una educació inclusiva, que minimitze els impactes de la crisi.

Ruiz també creu que hi ha hagut una «via valenciana» exemplar en l’àmbit educatiu, el que al seu torn defensa la conselleria. «L’organització educativa valenciana ha sigut un model a seguir gràcies a, entre altres coses, la comunicació directa entre Administració i centres», apunten fonts de la Conselleria d’Educació.

«Amb esforç, i amb la col·laboració de tota la comunitat educativa (docents, alumnat i famílies), hem aconseguit que els centres siguen els espais de socialització més segurs que hi ha, de detecció de casos i de contenció de contagis», afirmen.

A més, recorden que «l’educació presencial és fonamental i necessària» i que anar a classe «no és només aprendre temaris, sinó que els centres educatius són espais imprescindibles de socialització dels xiquets i les xiquetes i puntals per al seu desenvolupament emocional».

Amb tot açò, es pot dir que la comunitat educativa ha aprovat i arriba a les vacances d’estiu amb els deures fets. Abans, però, caldrà organitzar el 2021-22 que s’espera més benèvol que el que hui finalitza.

Els xiquets i les xiquetes han estat en grups bombolla en Infantil i una part dels cursos de primària en 2020-21.