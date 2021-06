Com es pot convertir una casa en el lloc perfecte per a gaudir dels llibres i la literatura, ja siga a soles o en companyia? A continuació vos oferim alguns consells:

Llar lectora

En conéixer els 10 reptes que us plantegem podreu convertir la vostra casa en una llar lectora. Encara més, si us ho proposeu, podeu aconseguir el segell de qualitat que atorga acomplir el Pla lector familiar.

Els mínims per a aconseguir el segell de família lectora són:

a) Establir l’espai lector a casa.

b) Llegir un llibre al mes en tertúlia.

c) Fer una eixida lectora.

d) Omplir un pot de conserva amb versos.

Llibres, un espai viscut

Construïm el nostre espai lector a casa. Els llibres haurien de tindre el seu espai a la llar; quan ens plantegem el disseny i la distribució dels espais que habilitarem potser pensem en el lloc de la televisió, el dels jocs o el de la planxa... però, per què no ho fem amb els llibres?

Tertúlia literària

Una vegada a la setmana, buscarem un temps compartit per a fer tertúlia. Divendres de vesprada, dissabte, diumenge en pijama... hem d’aconseguir marcar un espai de lectura per a totes les persones de la llar. Es tracta de dedicar de 45 a 60 minuts; més NO. Tots els participants proposaran un llibre i el portaran a la tertúlia el primer dia de la trobada.

Fem conserva (pots de versos) (versos a la nevera)

La poesia ha d’entrar a casa i romandre-hi. Seguint Emili Teixidor, pensem que «un vers cada dia són 365 versos l’any». Aquesta proposta passa perquè a casa «fem conserva». Es tracta d’escriure versos de les autores i autors que més ens agraden i els deixem al pot de conserva. Cadascú escriurà quan i com puga.

Molta merda

La família farà teatre. Elegim una obra i fem una primera lectura per tal de conéixer-la i acostar-nos al text. Posteriorment, ens repartim els personatges, cada un tria el seu i iniciem una segona lectura dramatitzada. Ens intentem posar a la pell dels personatges, parlem i ens mostrem com elles i ells. Després de la segona lectura, les opcions són moltes i molt variades: preparar vestuaris, attrezzo i decorats, fer una lectura dramatitzada amb enregistrament radiofònic...

Silenci, llegim

La intimitat de l’acte lector és una de les seues màgies. Per això, cal tindre a casa la butaca de lectura, o el llit, o un divan al jardí... Quan alguna persona de la casa seu o s’estira allà cal respectar el moment; el silenci i la complicitat són essencials. L’acte íntim que s’estableix entre el lector o la lectora i els llibres reclama la seua reserva espaciotemporal.

Festa de la lectura

Celebrem aniversaris, el canvi d’estacions, les festes tradicionals i les que ens porta el calendari global; doncs bé, marquem en roig la celebració de la lectura a casa. Fem una trobada lectora amb amigues i amics dels més menuts de la casa; o potser amb els amics dels pares i mares si tenen xicalla com nosaltres.

Eixides de llibre

A l’agenda de la llar hi ha eixides ineludibles com els esdeveniments familiars, els esportius, les vacances d’hivern o d’estiu. La lectura ha d’estar també en l’agenda de les eixides. La visita a la llibreria i la biblioteca és un dels moments clau d’aquesta proposta. Cal nodrir el nostre espai lector, cal conéixer les novetats per a la tertúlia, cal buscar aquell llibre que em va recomanar el booktuber... i aquesta faena s’ha de fer a les llibreries i biblioteques del nostre poble, barri o centre educatiu.

Mur lector: novetats

A casa cal establir un panell (suro, pissarra, mur —analògic o digital—) en el qual penjarem les novetats que cada u descobrisca en relació amb la lectura. El mur és obert, hi participa tothom i pot acollir missatges lectors. Recomanacions, citacions, alarmes literàries... Una mena de full de ruta del Pla lector familiar, però dinàmic, obert, visual i molt creatiu.

Diari personal del lector

Les cases lectores han de tindre els seus habitants lectors i són aquests els qui han de confeccionar el seu Diari de lectures. Es tracta d’un quadern en el qual anotem el llibre que llegim, l’autora o autor, així com una mena de valoració, idea o paraula que ens permeta identificar-lo.

Pots llegir l’article complet en www.llegim.org.