L'alumnat de l'Institut de Secundària (IES) de Rafelbunyol, a l'Horta Nord, van participar dimecres al 'Taller de Pilota', organitzat al centre; junt amb el professor d'Educació Física i Esports.

A l'acte participaren la presidenta del Club de Pilota i l'alcalde, així com exjugadores del poble, com Guillermo Ibars i Voro Mormeneu, i d'altres en actiu, com Joan Piquer i Vicent de Vinalesa, que han contat experiències en una xarrada, junt amb representants dels mitjans de comunicació, l'ex president de la Federació, Enrique Menéndez, i el professor de la Universitat i autor de diversos llibres sobre la matèria, Víctor Agulló, tots ells presentats per la Directora de l'Institut, Tonica Pérez Gil.

Des del centre expliquen que els ponents posaren de relleu dades històriques de com es va introduir la modalitat de ras

pall al poble; així com les experiències viscudes pels jugadors del poble, Guillermo Ibars, qui recordava la cèlebre partida de 1983, en la que va jugar ell al costat del mire, Paco Genovés, de qui ha resaltat les seues qualitats, professionals i personals. Igualment, Voro, un altre exjugador, feia memòria de la seua participació, en aquells anys huitanta d'una final Provincial, disputada al poble d'Almoines, en la que va jugar amb l'equip de Rafelbunyol.

La presidenta del Club de Pilota, una dona manxega, afincada al poble, que també ha parlat de l'afició que té i de les activitats que promou el club. Igualment, ha evocat la seua època de president de la Federació, Enrique Menéndez, qui ha destacat el paper important del poble de Rafelbunyol, com a referent del raspall en moltes èpoques.

Un aspecte en el que també ha incidit el professor i investigador, Víctor Agulló.

A tots ells ha agraït la seua participació la directora del centre. I ha donat pas a una partida d'exhibició de les alumnes de l'institut, que participen també en competicions, representant a este poble. Cal recordar que Rafelbunyol és un poble amb molta tradició de pilota.