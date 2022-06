Fi de curs amb Erasmus+

Els centres valencians continuen endavant amb els seus projectes Erasmus+. Molts d’ells van haver de posposar-se o allargar-se per la pandèmia i ara, el bon temps, l’extensió de la vacunació —que facilita viatjar— i la millora de la incidència del virus en la població, han generat que moltes escoles i instituts hagen représ els intercanvis, que també s’han multiplicat abans de la fi del curs: bé com amfitrions o bé desplaçant-se a altres països. A més dels viatges, també han continuat amb el treball a les aules, dins dels objectius marcats, molts d’ells amb una vessant social.

Este és el cas de l’Erasmus+ «Amusing» (Adapting Museums for Educational Inclusive Goals), coordinat per la Conselleria d’Educació —a través del Cefire CTEM—, i en el qual, entre altres, participa l’alumnat de 2n de Batxillerat Artístic de l’IES Conselleria de València. En col·laboració amb la casa Benlliure, l’alumnat ha treballat en crear rèpliques d’objectes de la seua col·lecció per fer-les accessibles a les persones amb discapacitat visual.

Per això, ja van fotografiar diferents peces i, posteriorment, les imatges van ser processades amb l’ajuda de programari de fotogrametria, per a escanejar-les i obtindre versions en 3D generades a partir de les fotografies. Més endavant, algunes de les peces escanejades es van imprimir en 3D.

Per concloure l’activitat, es va convidar a l’aula a Isabel, una dona cega, perquè fera una exploració tàctil de la peça i explicar-li (de manera tècnica, estilística i contextual) com era la peça original, emprant també materials, com fusta, fang o metall. Una experiència de la qual, d’altra manera, no haguera pogut viure, destaquen des de l’IES. Així, des del centre asseguren que el resultat del projecte ha estat «molt enriquidor per tots els participants». «Volem agrair la seua col·laboració a Isabel i als responsables de la Casa Museu Benlliure, per participar en este projecte», apunten.

A més del Cefire i de l’IES Conselleria, en «Amusing» també està l’IES Benlliure, junt amb museus d’Itàlia, Lituània i Grècia, a més d’institucions de València i Cuenca. Este Erasmus+ és la continuació de Print3d, que també era un aprenentatge-servei que apostava per la inclusió de les persones amb ceguera.

D’altra banda, en maig, l’IES Vall d’Alba —conjuntament amb el SES Cabanes—, va celebrar el primer meeting d’alumnat i professorat del projecte Erasmus+ Sustainable Tourism. En la trobada, van participar 31 alumnes valencians, 16 de l’Agrupamento de Escolas de Moura (Moura, Portugal) i 15 estudiants del 1st Geniko Lykeio of Agyos Nikolaos (Creta, Grècia).

Durant l’intercanvi es van fer una sèrie d’activitats i sortides, sempre al voltant de l’eix conductor del projecte, el turisme sostenible. Algunes de les activitats van ser: elaboració d’un boc’n’roll, visita a Morella i a l’Albufera de València, fira de turisme sostenible a les Santes i recorregut per la via verda Orpesa-Benicàssim, a més d’un sopar de germanor amb les famílies, junt amb el professorat i alumnat.

Per últim, l’IES Comarcal de Burjassot participa en l’Erasmus+ Climate care! Education for a better environment, centrat en com implementar i desenvolupar projectes mediambientals en els centres escolars, per millorar la consciència ambiental de tota la comunitat educativa.

Entre altres coses, s'ha format el professorat en diferents tècniques grupals (com el role playing) per a la cerca de solucions conjuntes; s’han creat equips multidisciplinaris per a la implementació dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i s’han adquirit bones pràctiques de consum; entre altres coses.

El centre públic explica que «tot l’aprenentatge afavorix el desenvolupament d'activitats i projectes per a la sensibilització ambiental dels alumnes i la seua formació com a futurs ciutadans».

A més, el curs ha permés establir contactes amb professorat d'altres països, per a possibles col·laboracions dins del potent pla d'internacionalització de l’institut, que compta amb l'Acreditació Erasmus + per a set cursos.

Dins d’este Erasmus+, la professora del departament de Física i Química, María José Cob, així com la del departament de Biologia i Geologia, Margot Méndez, van realitzar la tercera mobilitat del projecte que ha tingut lloc a Reykjavík (Islàndia).

A més, com al centre tenen en marxa diversos Erasmus+ i iniciatives eTwinning—, un altre grup de professorat i alumnat també han visitat recentment Estònia, dins del projecte d’un altre projecte, el Young people and urban citizenship: urban chances and challenges.

En esta última mobilitat, la temàtica s’ha centrat en els reptes que han d’enfrontar les noves empreses, especialment les que treballen amb l'objectiu de millorar problemàtiques urbanes des d'un punt de vista sostenible.

D’este viatge, que van compartir amb socis de Finlàndia, Estònia, Itàlia i Alemanya, destaquen que el país és «xicotet, però amb un gran esperit emprenedor i tecnològic, on es pot apreciar una interessant mescla d'història i modernitat».

