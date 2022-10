El projecte «Estímul al Talent Matemàtic» és desconegut per a moltes persones, però en 15 anys ha deixat empremta en 402 estudiants i les seues famílies. «Estalmat» —com se’l coneix— ha donat resposta a la inquietud matemàtica d’un alumnat que, sovint, se sent incomprés i no troba amistats amb qui compartir la seua passió per les matemàtiques, una afició que no sol ser habitual i que a vegades va acompanyada d’etiquetes estigmatitzants.

Estalmat complix 15 anys a la Comunitat Valenciana i porta des del curs 2007-2008 oferint activitats una vintena de dissabtes cada curs. Es tracta d’una iniciativa patrocinada per la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals d’Espanya i en la qual també col·labora la Fundació Espanyola de Ciència i Tecnologia (Fecyt), i present a altres comunitats autònomes a Espanya, mitjançant la qual alumnat de 6é de Primària i 1r d’ESO es reunix per a alimentar el seu talent matemàtic més enllà del temari que donen a les aules i se’ls queda curt.

A la C. Valenciana col·laboren la Universitat de València (UV), la Universitat Jaume I de Castelló (UJI) i la Universitat d’Alacant (UA), en les instal·lacions de les quals es reunix l’alumnat participant del programa, que fa una prova de nivell prèvia.

El programa Estalmat compta també amb una associació de familiars —Asfames— i ja hi ha diversos estudiants de les primeres promocions per tot el món: Estats Units, Gran Bretanya, Itàlia... la majoria a la universitat, cursant carreres científiques (i STEM), alguns ja quasi docents de Matemàtiques, altres doctorant-se i molts brillant en olimpíades de diferents disciplines.

Amb tot, Rafa Crespo, alma màter i coordinador d’Estalmat a la Comunitat Valenciana, es mostra «raonablement content d’estos 15 anys». «Quan començàrem ni podíem imaginar estar com estem...», reconeix el professor, que porta 47 anys de dedicació a les Matemàtiques en la UV. Ell coordina un grup d’una trentena de docents (la majoria de Secundària) que participen voluntàriament en Estalmat i organitzen les classes i les activitats.

«Oferim a l’alumnat continguts no curriculars, fugim del temari d’ESO i del final de la Primària perquè no volem ni que vagen avançats ni perfeccionar el que ja han donat, sinó ensenyar Matemàtiques des d’una altra manera», apunta. Així, en Estalmat els estudiants (la majoria de 12 anys) descobrixen la criptografia, matemàtiques en el món antic o l’art, la probabilitat des d’un altre punt de vista… «tot a través de tallers lúdic-matemàtics —no classes a l’ús— i treballant en grup moltes vegades», incidix Crespo.

El coordinador assegura que per damunt de donar resposta a la curiositat innata que alguns xiquets i xiquetes tenen per les Matèmatiques, l’objectiu principal d’Estalmat és «ser feliços». «En el sistema educatiu no hagueren pogut desenvolupar la seua felicitat, perquè sovint se senten apartats. Amb Estalmat complixen un anhel i no volem només que desenvolupen el talent matemàtic, sinó que siguen feliços», afirma.

Més de 400 persones en la festa

El passat dissabte 8 d’octubre, més de 400 persones es van donar cita a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València. Eren part dels integrants de les 15 promocions d’Estalmat, a més de familiars, docents i autoritats, que van voler participar en l’aniversari i donar la benvinguda a la 16a promoció, que fa dues setmanes ja va realitzar la convivència d’inici de curs a Requena.

A l’acte, Luisa Cuadrado i Alejandro Miralles, professors d’Estalmat, van repassar els 15 anys d’història. L’acte també va comptar amb la participació d’estudiants veterans —que continuen fent activitats amb Estalmat més enllà dels dos anys inicials—, així com d’altres estalmaters més majors que van deixar els seus testimonis als menuts.

Un dels participants també va ser José Luis Salón, president d’Asfames (Associació de Familiars d’Estalmat) i pare de dos xiquets del programa. Salón explica que Estalmat és «una oportunitat» per als xiquets i xiquetes perquè «els ajuda en tot», més enllà de qüestions relacionades amb les matemàtiques. «És un programa que, si fora de pagament, moltes famílies pagarien molt per poder estar», assegura amb rotunditat.

Tanmateix, reconeix que és un espai agradable per als seus fills i filles. «La majoria d’estos alumnes són considerats ‘raros’ o no tenen molts amics al col·le perquè destaquen per tindre bones notes... en Estalmat estan entre iguals i generen vincles i amistats que no s’imaginaven», apunta, al mateix temps que explica que viuen «experiències úniques», com quan van fer un intercanvi amb Estalmat Catalunya, una activitat interrompuda per la covid-19 i que pretenen recuperar prompte.

El president d’Asfames —associació que Rafa Crespo considera una «pota» perquè Estalmat puga funcionar— explica que entre setmana als seus fills i filles «els costa despertar-se, però els dissabtes no, per anar a Estalmat». «És tan diferent del que fan en classe i el professorat està tan implicat i dona tant de la seua part, que les criatures estan encantades i els pares també, de vore-los disfrutar», reconeix Salón, que definix Asfames com un «grup de suport» per a Estalmat.

«Hi ha espai per a les xiques»

Per la seua banda, Marta de la Cuadra, estudiant de 4t del grau de Ciència de Dades, va passar per Estalmat fa una dècada i ara dona classe, junt amb Luisa Cuadrado. «Per a mi va ser un canvi molt gran en la forma de vore les matemàtiques, vaig descobrir que no és només el que s’ensenya al col·le i que hi ha espai per a les xiques... ens impulsen a totes i tots a descobrir des de menuts una passió i coneixes a molta gent amb interessos com tu», recorda.

Per a ella, les Matemàtiques són l’assignatura favorita des de menuda i ara assegura que és molt satisfactori poder ajudar als actuals estudiants: «És un orgull poder ser professora on vaig ser alumna, no puc estar més contenta». «Estalmat és una família per a tots els xiquets i xiquetes, si estan interessats que ho intenten, perquè paga la pena», resumix Marta, ja tota una referent, sobretot, per a les alumnes menudes.