El primer curs universitari sobre Educació Ambiental començarà el 28 de novembre

L’Oceanogràfic de València organitza la primera edició del curs universitari sobre Educació Ambiental previst per al 28 de novembre i d’una setmana de duració.

Dirigit a universitaris, estudiants de mòduls formatius i persones interessades en el medi ambient, en el nou curs es tractaran els fonaments i l’origen de l’Educació Ambiental enfront de les amenaces del medi marí i les accions educatives, així com l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

A més, els assistents també coneixeran les tècniques per a parlar en públic, així com les estratègies i els recursos que inclou l’educació ambiental i les accions educatives in situ i ex situ.

Igual que en la resta de cursos oferits, el d’Educació Ambiental compta amb els tres tipus de modalitats d’assistència: presencial, semipresencial i en línia i les inscripcions ja estan disponibles en la web oficial de l’Oceanogràfic de València.

Sessions amb professionals

Cada sessió serà impartida per professionals amb experiència en els diferents àmbits de les temàtiques propostes.

El d’Educació Ambiental serà l’últim curs de l’Oceanogràfic de 2022; l’activitat formativa es reprendrà en febrer de 2023, amb cursos d’aves aquàtiques i meduses.