El frisbinton, una proposta esportiva innovadora

‘Frisbinton’ és el nom d’una proposta esportiva que combina bàdminton amb voleibol i es juga amb un disc volador (fresbee). Es tracta d’un joc que va idear fa més d’una dècada el professor Pablo Albertos, ara a l’IES Districte Marítim de València, i que abans va passar per la secció de la Coma de l’IES Peset Alexandre de Paterna i per l’IES Balears, proper al seu centre actual. En tots estos llocs, l’alumnat ja juga al frisbinton.

Simplificant, este joc combina accions i característiques pròpies del bàdminton i el voleibol, amb elements com el disc volador, que s’utilitza per a colpejar el volant de plomes, típic de l’esport de raqueta. Com explica el professor i cap d’estudis d’FP, la idea li va sorgir fa més d’una dècada, per a ajudar a l’alumnat a iniciar-se en el bàdminton, que acostuma a practicar-se durant la Secundària.

«Els professors sempre veiem que l’alumnat sol tindre dificultats per a coordinar el gest de colpejar amb la raqueta de bàdminton, perquè és alta. Una de les meues propostes va ser, dins de la iniciació al bàdminton, colpejar amb el fresbee perquè, com està més a prop de la mà, és més senzill», explica Albertos.

Així, segons relata, a poc a poc, «eixe joc va anar evolucionant, fins a ser similar al bàdminton. Com és més senzill, l’intercanvi de colps és major i també la diversió», assegura. «El que era una iniciació al bàdminton els alumnes van acabar demanant-ho com un joc final», assegura. De fet, al centre, a més de les classes d’Educació Física, l’alumnat ho juga voluntàriament cada dilluns al gimnàs, aprofitant l’hora del pati.

D’esta manera, per tots els centres pels quals ha estat, ha provat el joc amb l’alumnat i ha tingut èxit. «Si un joc funciona a un professor d’EF, ho explotem al màxim i si hi ha resposta de l’alumnat, molt més», afirma el docent.

Diferents modalitats

El frisbinton es juga amb materials molt presents a tots els centres, com una goma elàstica (o una xarxa), un disc volador i els volants de bàdminton, pel que no requerix una inversió extra. A banda d’això, només es necessita un camp amb les línies marcades (com el de l’esport de raqueta) i una xarxa o goma a uns dos metres d’alçada, per damunt de la qual és per on haurà de passar el volant, de banda a banda del camp. Part de la bona acollida que el frisbinton ha tingut per allà on ha passat Pablo Albertos és perquè es tracta d’un joc «mixt, transversal, recreatiu i d’inclusió per a tots i totes», apunta. «No té regles molt complicades pel que, en general, els resulta molt fàcil; és dinàmic i divertit, perquè es pot jugar de forma molt continua, sense grans interrupcions», assegura.

El professor explica que pot jugar-se en tots els cursos, tot i que al Balears se centren en l’ESO, sobretot a 1r i 2n. S’inclou dins dels continguts curriculars d’Educació Física, en l’àrea de jocs alternatius i recreatius. Tanmateix, l’aprenen els estudiants del grau superior d‘Ensenyament i animació socioesportiva; futurs entrenadors que, al seu torn, ja ho ensenyen a l’alumnat d’ESO de l’institut.

La diversió rau en què compta amb diferents modalitats —un contra un, en parelles o de tres contra tres— i poden establir-se diferents reptes, a més de tindre una normativa amb la qual sumar punts o dictar faltes. La modalitat de tres contra tres, segons explica, és la més divertida «perquè progressen tàcticament i tècnica i poden formar jugades ideals molt similars al vòlei (amb tres tocs)».

Els xiquets i xiquetes de 1r d’ESO confirmen que els agrada. «Em sembla molt divertit i entretingut per a passar una estona jugant», diu Salma, mentre que Pau destaca «el temps compartit amb els amics» i que este joc també els servix per a «desfogar-se». «Cal tindre en compte algunes regles, però en general és prou fàcil i divertit», afegix. Per la seua banda, Joan destaca que també és un esport que els permet «competir». «A vegades és un poc difícil coordinar-se amb els companys, però allò important és comunicar-se per a saber a qui li toca donar-li». «És un joc molt entretingut i, de pas, fem esport», resumix Adrià.

El frisbinton és una de les activitats que l’IES Districte Marítim de València inclou en el seu PEAF (projecte d’Esport, Activitat Física i Salud), ja que l’IES està reconegut per la Conselleria d’Educació com a Promotor de l’Activitat Física i l’Esport (Cepafe). En total, en 2022-23 hi ha una xifra rècord que frega els 600 Cepafe: 580 col·legis i instituts de tota la Comunitat Valenciana.

El Marítim també és reconegut per ofertar diversos cicles de la família d’Activitats físiques i esportives, amb una alta demanda. Tanmateix, desenvolupa el projecte «Patis divertits, patis inclusius» i ha limitat l’ús del mòbil a les instal·lacions.

A més, al centre organitzen activitats amb bicicleta; jornades esportives a la platja; activitats de senderisme i lligues internes «tan participatives com siga possible». A més, acostumen a participar en la carrera solidària de Save The Children, una cita anual al Marítim amb altres centres del barri.

Compartir l’experiència docent

Pablo Albertos assegura que no té grans aspiracions, simplement vol compartir la seua experiència d’èxit amb altres docents: «el que ens funciona a uns pot funcionar a altres professors», assegura, per això va crear una xicoteta guia i material amb instruccions que compartix baix la llicència Creative Commons.

Ara ja hi ha competicions dins dels centres —al Marítim esperen poder fer una pel Dia de l’Esport— i, en un futur, Albertos voldria organitzar una lliga intercentres, amb els IES que ja juguen, a més de generar una certa «germanor» amb els veïns de l’IES Balears, ubicat al mateix carrer.

El professor Pablo Albertos dona indicacions a l’alumnat. L’objectiu del frisbinton és aconseguir punts colpejant el volant per damunt la xarxa i que el contrari no el torne, el tire fora o caiga en el seu camp.