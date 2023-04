Bé podria tractar-se de la segona part de la pel·lícula School of Rock, però en este cas, els fets són reals i han estat protagonitzats per centres educatius de l’Horta. L’IES Salvador Gadea d’Aldaia va organitzar el I Festival de Rock Escolar, una iniciativa a la qual van respondre l’IES Beatriu Civera, també d’Aldaia, i el Clara Campoamor, d’Alaquàs. L’únic requisit per a poder participar en la trobada era que almenys tres membres de cada grup havien de ser alumnes, professors o exalumnes d’estos centres i, a més del rock, també podien cantar-se cançons originals o versions de pop, R&B, folk...

La idea va sorgir arran de l’Escola de rock que hi ha al Salvador Gadea. Vicente Abril, professor de Filosofia, explica que és una iniciativa que ja porta fent uns 15 anys allà on fa classe, els últims cursos al centre d’Aldaia. «Professors i alumnes toquem en graduacions, concerts solidaris, premis de l’Ajuntament, festes com el 8M a l’institut...». D’eixa bona experiència se li va ocórrer fer un festival «per a agermanar i ajuntar centres d’Aldaia i Alaquàs».

L’acte va ser abans de les falles, el passat 9 de març, i van col·laborar les regidories d’Educació d’ambdós municipis, amb diferents grups de professors, alumnes i exalumnes, que van tocar un repertori variat i de diferents registres: des de Maneskin, Bon Jovi, The Offspring o The Cranberries, a Adele, la Oreja de Van Gogh o Extremoduro, entre altres.

En total, el professor explica que es van ajuntar més de 200 persones, que els concerts van agradar i que «la idea és que el festival vaja creixent». Per a ell, el més important és que la iniciativa visibilitza habilitats en l’alumnat que no acostumen a ser valorades en l’àmbit acadèmic. «La gent que té una habilitat artística —canta, toca la guitarra o la bateria...— és pràcticament invisible als centres, calia donar-los protagonisme», apunta Abril.

Els assajos de professorat i alumnes es fan fora d’horari escolar i tots participen de forma voluntària. Segons apunta el docent, participar beneficia als adolescents, més enllà del gust o l’interés per la música: «treballen en grup, perden la vergonya... és molt important valorar coses més enllà de la memorització», afegix. Tanmateix, des del Salvador Gadea destaquen el fet que els més joves escolten i s’òbriguen a altres estils de música que no siguen el reggeaton o el trap, el que més escolten en l’actualitat, i descobrisquen la cultura dels anys 60, 70 i 80, que no sol ser habitual als centres. També cal destacar el fet que els grups són mixts (professorat i alumnat): «Fer coses junts, col·laborar i participar en festes fa que hi haja un molt bon ambient», assegura.

Sergio Díaz, professor d’Història al Beatriu Civera, també fa un balanç positiu i considera que el festival ha de tindre continuïtat. Com Vicente Abril, destaca que ha «agermanat» als centres i també han comprovat que «millora la relació d’alumnes i professors», així com la convivència. «Els aporta tots els beneficis de la música en general i, a més, aprenen a centrar-se, a combatre el pànic escènic i a estar davant del públic», afirma.

Per la part de l’IES Clara Campoamor d’Alaquàs, Josep Ferragut, professor de Dibuix, explica que al centre no tenien grup, però en assabentar-se de la convocatòria van trobar alumnat que volia participar. «No tot ha de ser classe a l’aula i matèria, també poden treballar-se un altre tipus de competències i una altra forma de relacionar-se amb els alumnes», apunten. En el seu cas, assegura que tot el claustre de professorat ha notat com les estudiants que participaren estan més empoderades des d’aleshores, ja que «han guanyat molta confiança».

Per això, assegura que al Clara Campoamor mantindran el que l’escola de rock va crear de manera precipitada. «Continuarem tocant. Ja estem assajant cançons noves per al repertori i, encara que hi haja alumnat o professorat que ‘vaja i torne’, volem que se consolide i es mantinga un grup de rock&roll al centre», afirma Ferragut.

Superar els nervis

Lucía, de 2n de Batxillerat al Gadea, va ser una de les alumnes participants. També hi havia de 3r, 4t d’ESO o 1r de Batxillerat. Explica que, tot i estar «molt nerviosa al principi, va ser una experiència molt bonica». Ella, que no ha fet mai classes de cant però és la seua passió, es va atrevir amb una versió d’Amy Winehouse. «Mai havia viscut una experiència així, hi havia molt bon ambient, perquè a tot el món que estava ahí li agradava la música», confessa.

Per a Daniela, del mateix curs, també va ser «una nova experiència». «Sempre he tingut molta vergonya i va ser com obrir-me a tota la gent i això em va fer gaudir moltíssim», reconeix. A més, destaca que l’acte va demostrar que el rock «també pot ser un gènere que agrade als joves». A ella, l’afició li ve per son pare, assegura.