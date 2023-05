Educació llança la segona convocatòria de les ajudes dels projectes d’innovació

La Conselleria d’Educació ha llançat recentment la segona fase de la convocatòria d’ajudes perquè els centres públics i concertats desenvolupen projectes d’investigació i innovació educativa biennals, a partir del pròxim curs 2023-24.

Esta és la segona convocatòria de les ajudes i s’adreça, d’una banda, als centres educatius concertats, perquè inicien o donen continuïtat a projectes; i, d’altra banda, als centres educatius depenents de la Generalitat Valenciana que implementen el segon i últim any del seu projecte.

La tramitació per a la petició d’estes ajudes és telemàtica via l’Ovice. Els centres concertats i públicsque volen iniciar un projecte tenen de termini fins al 8 de juny; mentre que els centres que demanen implementar el segon any del seu projecte, siguen concertats o públics, han de presentar les seues sol·licituds del 14 al 27 de juny.

Amb estes subvencions, la Conselleria d’Educació impulsa propostes que promouen la innovació pedagògica, les transformacions curriculars i d’organització dels centres; a més de la implicació de les comunitats educatives i l’impacte en l’entorn social, així com el foment de treballs en la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Enguany, la Conselleria d’Educació ha separat per primera vegada els processos de concessió d’ajudes en dues convocatòries, amb la voluntat de simplificar els tràmits de participació per part dels centres educatius, segons apunten. Una primera, que ja es va fer en abril, es dirigia exclusivament a escoles i instituts públics que sol·liciten iniciar un projecte. I es segona, per als concerts o els públics, però en este últim cas només per als que implementen el segon i últim any del seu projecte.