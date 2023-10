Hui, dimecres 18 d’octubre, s’inicien a Alzira les Jornades Culturals que s’han programat al voltant de la concessió dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira. Ho fan amb un acte que començarà a la Plaça Major i que té com a objectiu que als escaparates de les botigues adherides es visualitze l’existència dels premis i de les activitats que enguany tenen de títol «Recuperem el verd», en honor a Carme Miquel, mestra i escriptora que dona nom al premi de narrativa juvenil que patrocina la Generalitat Valenciana.

Les jornades contemplen la realització de concerts, obres de teatre, conferències, taules redones, excursions i concursos escolars. Pel que fa a les xarrades, la primera tindrà lloc a la Casa de la Cultura el 26 d’octubre i tractarà sobre l’emergència climàtica amb la participació d’Andreu Escrivà, Ferran Dalmau i Artemi Cerdà. La segona, es farà el 2 de novembre a la Gallera i es parlarà sobre l’obra literària i cívica de Carme Miquel amb la intervenció de Verònica Cantó i Josep Antoni Fluixà que seran entrevistats per Jèssica Crespo. La tercera tindrà lloc el 7 de novembre i és una conferència sobre intel·ligència artificial i educació a càrrec de Carles Sierra. L’última es farà també a la Gallera com l’anterior el 9 de novembre i consistirà en una conversa amb l’investigador José Ramón Alonso conduïda per Reis Juan.

A més, al Gran Teatre d’Alzira es representarà el 27 d’octubre l’obra «L’últim ball» de l’Horta Teatre i a la Casa de la Cultura tindran lloc dos concerts: el dia 20 d’octubre actuarà el grup Suau i el 31 d’octubre, per a un públic familiar, Albert Bertomeu oferirà una aventura musical titulada «Un partit de por».

Activitats destacades són també la visita a les exposicions de l’Any Sorolla a València, que es farà el 28 d’octubre, i la visita guiada a la Murta. El divendres 10 de novembre tindrà lloc el sopar d’entrega dels premis a la Sala Rex Natura.