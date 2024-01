L’educació ambiental i la protecció de la biodiversitat marina són el pilar fonamental que sustenta la raó de ser de l’Oceanogràfic de València. L’aquari va tancar 2023 amb un registre de visitants de prop d’1,9 milions, dels quals més de 125.000 van ser escolars que van participar de l’àmplia oferta educativa i de les activitats divulgatives de l’aquari i la seua Fundació.

Una xifra que suposa un 25 % més d’escolars respecte al total de 2022 i que va incrementar a partir del setembre passat gràcies a l’àmplia oferta educativa proposada per l’aquari de València entorn de la conservació de les tortugues marines; amb l’objectiu d’educar i conscienciar sobre la protecció d’aquests longeus animals.

Gran part de l’esforç i el treball diari de l’aquari valencià se centra en transmetre la labor de conservació pels oceans i els seus habitants amb l’objectiu de conscienciar als visitants per a canviar conductes amb el medi ambient.

Este esforç ha tingut com a resultat l’execució de 340 «viatges educatius» en l’Oceanogràfic, sis cursos universitaris amb 200 assistents en totes les seues modalitats, així com seminaris i diverses trobades amb escolars i membres de la comunitat educativa durant 2023.

Per a això, l’Oceanogràfic de València compta amb un departament educatiu propi centrat en promoure una educació rigorosa i eficaç a tots els escolars i al públic visitant que cada any recorren el centre valencià. Gràcies a la proposta que es dissenya i actualitza anualment, l’aquari oferix una gran varietat d’experiències que s’adapten a cada nivell educatiu, des d’infantil fins a universitari i cicles superiors.

Una proposta en la qual destaquen les activitats educatives formals com les anteriorment exposades, però també les no formals com les Escoles de Pasqua —122 participants en 2023— i d’estiu —270 participants—, la segona edició de l’Escola d’Adolescents —20 participants—, així com les soltes educatives i divulgatives de tortugues marines recuperades i les conferències i les xarrades realitzades amb l’objectiu de sembrar valors mediambientals entre el públic escolar.

Formació al professorat

A més de les activitats destinades a escolars, l'Oceanogràfic de València també ha continuat amb les seues accions destinades a la formació del professorat, com el programa «La Fundació Oceanogràfic viatja als hospitals» en el qual el professorat dels hospitals valencians va rebre el paquet educatiu amb la formació i materials necessaris perquè els alumnes ingressats pogueres continuar amb les seues activitats escolars.

D’altra banda, el Projecte Posidònia, centrat en els fons marins de la Marina Alta, va concloure l’any passat i va arribar a 52 professors de 13 centres educatius de la comarca, amb l’objectiu de fomentar una perspectiva creativa i transversal en l’abordatge de la biologia marina des dels nivells d’Infantil fins a Batxillerat. Els resultats d’este projecte van revelar un augment en les actituds i conductes dels escolars relacionades amb la biodiversitat marina.

Amb tot això, l’Oceanogràfic de València seguirà en 2024 oferint uns itineraris adaptats a l’actual llei educativa, Lomloe, amb un marc d’acció centrat en l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i en els quals s’implementa el PAEAS, el pla estratègic d’educació ambiental en el qual el medi ambient és l’eix transversal que s’integra en el full de ruta dels escolars.