Ressenya de la setmana: "Un partit de por"

Cada any, la nit del 31 d’octubre, els espantacriatures repten els humans a una competició. Qui guanya es queda en possessió de la Terra durant un any. Per sort, han guanyat sempre els humans, però ara la batalla que es planteja és incerta. Júlia, la protagonista, desafia els monstres a un partit de futbol, compta amb els seus amics i demana l’ajuda del pirata Pataxula. Els dos equips s’enfronten en una història titulada Un partit de por que l’autor, Bertomeu, barreja amb cançons, la lletra de les quals es pot llegir i també escoltar.

A l’inici del llibre, ens trobem amb dos codis QR que podem utilitzar per a escoltar el conte i les cançons que acompanyen la trama. A més, el llibre, publicat en format àlbum, compta amb unes il·lustracions d’Empar Bou d’un cromatisme ric i intens, amb les quals ens retrata uns personatges expressius i ben dissenyats que s’integren en unes composicions dinàmiques i plenes de color. Un llibre ben bonic per fomentar la lectura.