Triar els relats adequats entre la gran quantitat de llibres infantils i juvenils publicats no és una tasca senzilla. Per sort, ens podem fiar dels especialistes: mestres, crítics, llibreteres, bibliotecaris... Internet també ofereix pàgines d’editorials i de revistes dedicades a la literatura infantil i juvenil; i últimament, el fenomen dels booktubers contribueix a acostar les lectures més abellidores als lectors i lectores interessats.

Quan ens deixem seduir per algú en qui confiem i que ens coneix bé, algú que tria llibres perquè li agrada l’autor, o perquè la mestra li n’ha parlat bé, estem en el camí d’obtindre autonomia lectora.

No oblidem que el millor llibre és aquell que, quan l’acabem, ens convida a llegir-ne de nous; per això, és millor un suggeriment que una imposició. Si ens ha agradat una novel·la, la recomanem més fàcilment i transmetem millor l’emoció de la lectura.

A cada edat, un interés

Generalment, fins als 2 anys, s’aconsellen llibres amb imatges, sense a penes lletres. Cap als 5 anys, apareix l’etapa del «torna-m’ho a contar», en la qual els adults narren per a explicar les il·lustracions d’històries senzilles, o reciten endevinalles o poemes curts amb tornades repetitives.

Fins als 8 anys, és important la lectura de còmics i contes d’animals o històries fantàstiques que reflectisquen les seues preocupacions i pors, però amb final feliç. Però no tota la lectura és en prosa: entre els 5 i els 12 anys, cal també formar el gust per la poesia i pel teatre, no ho oblideu!

Com que cada persona és un món i cada moment és diferent, hi ha una oferta immensa i variada de llibres, entre els quals cadascú trobarà el que li interesse. Visitar llibreries i passar-ho bé mentre busquem el que més s’acosta als gustos o a les necessitats dels fills i les filles és una activitat fantàstica: hi ha tants llibres diferents com lectors i lectores.