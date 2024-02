Durant el mes de febrer, les persones interessades a augmentar els seus coneixements sobre el manteniment de meduses al medi controlat o sobre la biologia de les tortugues marines, la seua cura, recuperació i reintroducció al medi marí ja poden inscriure’s als cursos de l’Oceanogràfic, que comencen dues noves formaciones este mes.

El curs dedicat a les tortugues marines es durà a terme del 12 al 16 de febrer i el de meduses del 23 al 25 de febrer. Tots dos programes seran impartits per biòlegs, cuidadors, veterinaris i investigadors, amb l’objectiu principal d’aportar no sols coneixement, sinó la pròpia experiència dels professionals. L’èxit d’edicions passades comporta que es realitze una nova edició. A més de continuar amb les matèries d’aus, taurons, mamífers marins, aquariologia i corals, i cavallets marins i educació ambiental.

La metodologia d’ensenyament dels cursos de l’Oceanogràfic es caracteritza per ser dinàmica i participativa, combinant xarrades teòriques en sales habilitades i visites guiades per les instal·lacions de l’Oceanogràfic, on els professionals del centre brindaran informació detallada sobre els aspectes biològics dels animals, així com la seua cura i manteniment.

També s’aborden altres temes interessants com la medicina veterinària en animals marins i els projectes de conservació i investigació que es duen a terme actualment en la Fundació Oceanogràfic. El coneixement d’estos estudis farà que l’alumnat dels cursos obtinga una idea real de la problemàtica ambiental i les seues grans amenaces, per a proposar accions positives de respecte al medi marí.

Modalitat en línia i semipresencial

Amb l’objectiu d’adaptar els cursos a les necessitats dels participants, l’Oceanogràfic ofereix l’opció d’assistir de manera presencial o de manera virtual, a un preu més reduït per a la modalitat en línia. De la mateixa manera, també està l’opció d’inscriure’s al model semipresencial amb classes teòriques virtuals i pràctiques presencials.

Les tres modalitats compten amb un preu reduït per a estudiants i estan dissenyades amb una durada que varia entre les 12 i les 20 hores. Els cursos són adequats també per al professorat de centres educatius, ja que s’adapten a part dels seus continguts, sobretot en l’etapa de Secundària i Batxillerat.

Tots els diferents cursos de l’Oceanogràfic inclouen tant sessions teòriques com sessions pràctiques, un requisit cada dia més demandat per l’exigent alumnat (molts d’ells estudiants universitaris) que s’inscriu cada any. Cada sessió serà impartida per professionals amb experiència en els diferents àmbits de les temàtiques propostes.