Ressenya de la setmana: "La lluna m'ha parlat de tu"

TÍTOL La lluna m’ha parlat de tu AUTORA Maria Jesús Bolta EDITORIAL Edicions Bromera COL·LECCIÓ Espurna

La lluna m’ha parlat de tu de Maria Jesús Bolta és una novel·la juvenil amb una trama trepidant i inquietant en la qual es posa en perill la vida de dues de les protagonistes, Carla i Laura, el relat paral·lel de les quals no té inicialment cap relació personal. Carla és una dona casada segrestada quan tornava a casa en cotxe. Laura és una jove estudiant que s’enamora de Marc i que vol treballar a l’estiu per pagar les despeses de la universitat.

Per això, gràcies a Marc, aconsegueix un treball en una discoteca de la costa propietat de l’oncle del jove. Les escenes d’un amor de joventut es barrejaran, a poc a poc, amb la sospita d’uns fets delictius, i tot això amb l’estil literari senzill i elegant característic de l’autora. Un estil que s’adequa perfectament amb el ritme àgil de les escenes i que atrapa el lector. De fet, en els últims capítols va creixent el desig de no deixar de llegir l’obra fins a arribar al desenllaç final. Una novel·la excel·lent per a lectors joves i adults.