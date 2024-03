L’Oceanogràfic ensenya a protegir els cavallets marins

L’ Oceanogràfic de València conclou el seu cicle anual de cursos amb el programa sobre protecció de cavallets marins, que se celebrarà al llarg d’este cap de setmana en les instal·lacions del centre marí de València. Durant dues jornades completes, l’alumnat interessat a augmentar els seus coneixements sobre el manteniment de cavallets marins al medi controlat podrà conéixer de la mà de biòlegs, cuidadors i investigadors com protegir estes espècies marines greument amenaçades en el seu hàbitat natural.

Durant les classes, els participants estudiaran una àmplia gamma de temes; des dels conceptes fonamentals de la biologia dels cavallets marins fins a visites exclusives a la zona tècnica i de l’àrea de reproducció, usualment no accessible al públic general.

Els experts de l’Oceanogràfic també compartiran la seua pròpia experiència i formaran a l’alumnat en tècniques avançades de fotografia submarina. D’igual manera, este curs també comptarà amb la col·laboració de l’Associació Ambiens, que donarà a conéixer el seu projecte Seahorse, l’objectiu del qual és avaluar l’estat de conservació dels cavallets marins en la Comunitat Valenciana.

Ambiens és una organització sense ànim de lucre que realitza activitats de conservació i protecció de la naturalesaen la qual participen biòlegs i experts en el camp de la biologia i conservació.

Tota una oportunitat per a conéixer la labor de conservació que duu a terme l’Oceanogràfic i acostar-se a organitzacions externes que realitzen accions de conservació i protecció de la naturalesa en la qual participen biòlegs i experts en el camp de la biologia. La metodologia d’ensenyament dels cursos de l’Oceanogràfic es caracteritza per ser dinàmica i participativa, combinant xarrades teòriques en sales habilitades i visites guiades per les instal·lacions del major aquari d’Europa.

Estos animals són espècies molt fràgils i amenaçades. De fet, algunes de les quals habiten en la Mar Mediterrània apareixen en la Llista Roja d’Espècies Amenaçades de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (IUCN). La Fundació Oceanogràfic i l’Oceanogràfic, dins de les seues línies de protecció d’espècies, col·labora amb la Conselleria d’Agricultura i les confraries de pescadors de la Comunitat Valenciana en el rescat i la recuperació de fauna marina com els cavallets marins per a després retornar-los a la mar.

A l’abril, nou curs

El fermall final de l’edició 2023-24 dels Cursos de l’Oceanogràfic ho marcarà el curs de mamífers marins, que s’impartirà del 15 al 19 d’abril entre les 15:30 i les 19:30 hores. Unes sessions educatives que, igual que la resta dels programes, també estan dirigides a persones interessades a augmentar els seus coneixements sobre mamífers marins i el seu manteniment al medi controlat. Durant el programa s’abordaran les principals característiques biològiques d’estos animals i s’aprofundirà en la biologia de les belugues, els dofins, les foques i els lleons marins.

Així, l’alumnat que forme part d’este curs descobrirà les tècniques d’enriquiment ambiental amb mamífers marins i coneixerà detalladament les principals patologies i els procediments veterinaris. Amb tot això, els participants adquiriran un coneixement més avançat sobre el manteniment d’estes espècies en instal·lacions molt controlades com les de l’Oceanogràfic de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València.

Sessions presencials i virtuals

L’Oceanogràfic de València oferix diferents modalitats de participació, ja siga presencial, virtual o semipresencial, amb preus reduïts per a estudiants. Estos cursos estan dissenyats per a adaptar-se a les necessitats tant de persones interessades a augmentar els seus coneixements com del personal educatiu, amb contingut rellevant per als nivells de Secundària i Batxillerat.