Programa "Educap": Docents contra les violències sexuals

La prevenció és, moltes vegades, la ferramenta més poderosa. Esta és una de les idees de les quals partix el projecte europeu «Educap, multiplicant les capacitats educatives per a combatre la violència sexual», que coordina l’Institut de Drets Humans de la Universitat de València (UV), i en el qual col·laboren Save The Children i altres universitats espanyoles.

La iniciativa, que va començar fa dos anys i finalitzarà abans de l’estiu, ha donat formació i ferramentes al professorat, perquè estiguen atents a les aules de les seues escoles i puguen avisar en cas que alguns dels infants presenten signes o manifesten directament ser víctima d’abusos sexuals. En total, esperen arribar a prop de 1.800 docents i, a través d’ells i de l’efecte multiplicador als centres, fins a 35.000 escolars de tota la Comunitat Valenciana.

Recentment, es va celebrar un congrés dins del projecte i ara es treballa per a oferir un paquet de formació online, a més de la presencial ja existent i dels recursos que han elaborat. En concret hi ha una guia en prevenció, detecció, actuació i acompanyament front casos d’abús sexual contra la infància per als centres educatius, així com diferents materials de sensibilització per a la comunitat educativa, amb informació sobre el dret de la infància a ser protegida de la violència i qüestions clau per a previndre, identificar i actuar davant la violència sexual.

A més, s’ultima també la publicació del llibre "Lluitar contra l’abús sexual infantil des de les aules: un assumpte de drets humans". La campanya considera que l’àmbit educatiu és un espai crucial per a combatre una violència que, segons les dades oficials i en diferents formes, patixen entre un 10 i un 20 % dels infants. «Estem parlant dels drets de la infància, que cal promoure i protegir. Estan en l’oblit moltes vegades, però és important reivindicar-los», explica María Peris, de l’Institut de Drets Humans de l’UV, que pensa que encara queda molt per fer sobre el tema.

Formació amb diferents mòduls

En concret, la formació —impartida a les aules de la Universitat i de la Clínica Jurídica, depenent de la Facultad de Dret— es basa en cinc mòduls i, entre altres coses, han tractat sobre com «comprendre l’abús i els mites, la nova llei de la infància, com previndre perquè no succeïsca...», afirma. I és que, com apunta Peris, «la millor manera de previndre és saber mirar i saber escoltar, perquè moltes vegades els infants diuen les coses però tampoc entenem el seu llenguatge».

Per això, assegura que comença a demostrar-se que la «formació i acompanyament en casos d’abús és una peça clau per a estos processos i evitar que no es produïsquen casos de revictimització». Este punt és molt important, avisa.

Una de les formacions d'Educap. / L-EMV

Per la seua part, Yohara Quílez Playán, tècnic d’Incidència Política i Social de Save The Children en la Comunitat Valenciana, exposa que van decidir apostar per la «formació a formadors per a jugar amb l’efecte multiplicador, perquè elsdocents que han aprés amb este material ara fan la rèplica als seus companys de centre; hem fet que siga el mateix mestre qui reba la informació, s’empodere i transmeta la informació a la resta del claustre».

Per això, amb un enfocament integral, «Educap» s’ha dirigit a docents d’Infantil i Primària perquè «segons els estudis internacionals, com més prompte es treballe la formació afectivo-sexual itemes com el consentiment o el coneixement del cos, millor és des del punt de vista de la prevenció de possibles casos de violència sexual. «Cal fer-ho des de la primera infància. És difícil, pero ho han de conéixer i quan abans ho sàpiguen, millor», opina.

Especials garants de drets, segons la llei

Tanmateix, ambdós professionals recorden que la Lopivi (Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència enfront de la violència) i una directiva anterior del Parlament Europeu (2011/93/UE) ja indiquen que els distints agents que treballen amb xiquets i xiquetes «són els especials garants dels drets i la protecció dels xiquets contra les violències».

Es tracta d’una normativa que és, quasi literalment, una crida a l’acció. A més, Quílez destaca que l’escola «és un dels espais on passen més temps cada dia i si el professorat té ferramentes poden identificar casos de violència en entorns familiars o en la vida quotidiana i donar l’alerta». «Són agents fonamentals», detalla.

Prevenció i possibles casos

Entre altres coses, amb el paquet formatiu creat i en diverses sessions, els mestres han treballat sobre prevenció; diferents maneres d’abordar possibles casos —per exemple, com tractar un testimoni—; o notificar situacions detectades i fer un acompanyament que haurien de tindre «tant professors com alumnes», assegura el tècnic de Save The Children.

Sempre, per damunt de tot, «cal donar versemblança al relat i, entre altres qüestions desmuntar prejudicis acabar amb la falta de formació».

Sobre este punt, tot i que cal destacar que tot el professorat participant ha mostrat una actitud molt receptiva, María Peris sí que afirma que veient el desconeixement inicial de moltes de les persones assistents, cal més formació. «S’hauria d’incloure en els currículums de Magisteri, perquè no tenen formació i en el projecte hem vist com pot arribar a afectar la vida d’una persona que ho patix en la infància i si no es detecta a temps», apunta. «A molta gent la informació li ha vingut de nou i alguns havien detectat casos però no tenien ferramentes», lamenta Peris.

El programa «Educap» està impulsat per la UV i, a més de Save The Children, participen la Universitat de Barcelona i la Universitat Carlos III de Madrid. Segons un informe de 2022 del Ministeri d’Interior, en la Comunitat Valenciana va haver eixe any un total de 1.082 casos registrats de menors víctimes de violències sexuals.

Sol·licitudas sexuals no desitjades, un exemple

Recentment, l’informe «Estat de la Infància en la Unió Europea 2024» d’Unicef detalla algunes qüestions i revela, per exemple, que un 4% dels xiquets d’entre 12 i 16 anys han experimentat sol·licituds sexuals no desitjades almenys una vegada al mes, i un altre 13 % algunes vegades durant l’any passat. Una experiència desagradable que és més comuna entre les xiquetes: fins a dos de cada 10 han passat per aquesta situació (el 19 %), enfront del 14 % dels xiquets. Només és un exemple, en el cas dels adolscents.

Els impulsors de la formació recorden que els abusos sexuals contra la infància suposen un greu problema social i una violació a una sèrie de drets que haurien d’estar garantits. Concreten que l’abús o agressió sexual és una forma de victimització sexual en la qual es dona un comportament verbal, no verbal o físic amb connotacions sexuals cap a una persona menor d’edat que es basa en la violència i/o l’abús de poder i de confiança.