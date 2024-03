La Fundació Bromera regala més de 8.000 cartells per a commemorar el Dia del Llibre

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura ha posat en marxa, un any més, la campanya per a celebrar el 2 i el 23 d’abril, jornades que reivindiquen, respectivament, la celebració arreu del món del Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil, i del Dia Internacional del Llibre i dels Drets d’Autoria.

Amb el lema «Aprendre amb la mirada», l’entitat sense ànim de lucre ha fet arribar més de 8.000 cartells –il·lustrats per l’artista valencià David González– a les llibreries, les biblioteques i els centres educatius valencians i catalans. Aquest lema implica aprendre no sols amb la ment, sinó també amb els sentits i la intuïció.

Es tracta d’una manera d’aprendre que requereix estar atent als detalls, observar acuradament el món que ens envolta i extraure lliçons i coneixements d’eixes experiències sensorials.

Recursos i materials didàctics

Juntament amb el cartell, la Fundació Bromera ofereix un Genially que inclou idees, activitats i jocs per a commemorar el 2 i el 23 d’abril, tant al centre educatiu, la biblioteca o la llibreria, com en l’àmbit familiar. Les activitats digitals estan dirigides a xiquets, xiquetes i joves d’entre 7 i 16 anys, i inclouen curiositats sobre un dels escriptors i poetes valencians més important de la nostra història, Vicent Andrés Estellés, propostes didàctiques per a treballar els seus textos, i vídeos en els quals podem veure la seua empremta en els principals gèneres literaris, al teatre o a la música, entre altres.

Tant el cartell com el Genially estan disponibles en la secció «Publicacions» del web www.fundaciobromera.org. En aquest apartat, també hi ha un bon grapat de recursos digitals descarregables per a commemorar diferents efemèrides literàries.

L’Organització Internacional del Llibre Infantil i Juvenil (IBBY) va establir el Dia del Llibre Infantil i Juvenil el 2 d’abril per a commemorar el naixement d’Andersen, l’escriptor danés que es va fer conegut i popular arreu del món per haver escrit històries per a xiquetes i xiquets.

Per altra banda, el 23 d’abril, Dia del Llibre i dels Drets d’Autoria, coincideix amb la mort de diversos escriptors, com ara Miguel de Cervantes, William Shakespeare i Josep Pla, entre altres.