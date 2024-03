Ressenya de la setmana: "El desig és foc i és gel" d'Isabel-Clara Simó

Autora: Isabel-Clara Simó Introducció: Aina Garcia-Carbó Editorial: Tàndem Edicions Col·lecció: Joies de paper

"El desig és foc i és gel" d’Isabel-Clara Simó és una antologia de la producció poètica de l’escriptora. L’autora, nascuda a Alcoi, destacà com a narradora i, sobretot, com a novel·lista amb una llarga producció.

No obstant això, també conreà altres gèneres com el teatre i la poesia. Per això, la també poeta valenciana Aina Garcia-Carbó ha volgut reivindicar, en aquest llibre, la força i l’interés que té el genere poètic en l’obra d’Isabel-Clara Simó.

El llibre conté 46 poemes que són, alhora, un recorregut temporal per l’evolució de la concepció i del treball poètic de l’escriptora. Un recorregut que li serveix per a escriure a Aina un senzill, clar i divulgatiu text introductori que ajuda a comprendre millor l’època i el significat de la poesia d’Isabel-Clara Simó.

Una poesia que, alhora, pel seu caràcter reivindicatiu i per la claredat del missatge i de l’estil és, sens dubte, una bona proposta de lectura per a la gent jove que, n’estem segur, s’hi sentirà identificada.

