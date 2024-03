El teatre infantil en valencià per a xiquets i xiquetes

És evident que els orígens del teatre infantil i juvenil en valencià són més remots, perquè, almenys, des de la restauració de la democràcia, s’ha escrit i representat teatre per a infants i joves, però no és fins a l’any 1984 quan es publica el primer llibre de teatre infantil escrit en la nostra llengua per un autor valencià. Es tracta de l’obra Mitja dotzena d’Empar de Lanuza, publicada en la col·lecció de teatre d’adults de Tres i Quatre.

No obstant això, ha de passar tota una altra dècada perquè es publique l’obra "Això diu que era"... de Manel Rodríguez Castelló, una recreació teatral d’una rondalla d’Enric Valor, i l’any 1995, Carles Cano publica "T’he agafat, Caputxeta"!, obra premiada amb el premi Lazarillo. I, precisament, l’any 1995 es convertirà en un any molt significatiu per al teatre infantil i juvenil valencià, perquè Tàndem publica "El gabinet del doctor Caligari" de Francesc Raga, i Bromera inicia la col·lecció «Micalet Teatre», la continuïtat de la qual fins a l’actualitat ha garantit una producció mínima anual que ha consolidat uns quants autors ben interessants.

A hores d’ara, el teatre infantil i juvenil valencià compta ja amb un volum gens desdenyable d’obres i amb uns autors que s’hi dediquen de manera reiterada. Per exemple, Rodolf Sirera i Manuel Molins, amb una destacada trajectòria com a autors de teatre d’adults, han escrit també obres per a lectors infantils i juvenils ben interessants.

A més, hem d’afegir també els noms de Pasqual Alapont, autor d’obres com "Els viatges de Marco Polo", "Això era i no era" i "Pell de corder", i els de Carles Alberola i Roberto García, autors d’un autèntic best seller del teatre per a joves, l’obra "Joan, el Cendrós", entre altres.

Per sort, no són els únics. Han publicat també llibres de teatre infantil i juvenil Carles Pons, Vicent Vila, Juli Disla, Eduard Costa, Teresa Broseta, Anna Ballester, Sònia Alejo, Josep Antoni Fluixà, Fani Grande o Àfrica Hurtado, entre altres.