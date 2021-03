Como si del fútbol se tratara, en la política también se hacen fichajes. No son los Messi y los Ronaldo, pero atraen votantes, aunque no tantos como aficionados a los campos de fútbol. Irene Lozano que estuvo en UPyD irá en las listas de Gabilondo y Toni Cantó, ex de UPyD y de C’s lo hará en las listas del PP a la Comunidad de Madrid. Ambos fichajes curiosamente se anunciaron el mismo día.

Yo hasta ahora creía que los fichajes solo se daban en las disciplinas deportivas como el fútbol o el baloncesto,.. pero nunca en la política, donde creo que uno tiene que estar por convicciones ideológicas.

Resultará poco creíble escuchar ahora a Toni Cantó hablar de las bondades del PP cuando no hace demasiado tiempo echaba pestes de la corrupción del Partido Popular. Veremos ahora qué argumentos esgrime para ser creíble, aunque eso en política importa bien poco.

No seré yo quien juzgue si ha hecho bien o no, pero creo que detrás de todos estos movimientos, tanto del PSOE como del PP existe una clara intención política, como es la de ocupar el espacio de centro político. Y en el caso del PP de fagocitar a la formación naranja.

Escuchaba el otro día a Ángel Gabilondo durante una entrevista en la Noche en 24 horas y me gustó que reivindicara las políticas moderadas, lejos del insulto y de la confrontación permanente en la que han caído tanto el PP como Unidas Podemos.