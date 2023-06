Excentricidades hay muchas y de todo tipo. También en pleno vuelo en Estados Unidos. Esto es lo que se han encontrado los pasajeros de un vuelo en clase turista. Una mujer compró tres billetes de clase turista para hacerse ella misma una "suit" de primera clase.

Papel de film transparente en mano, la mujer comenzó a rodear sus tres asientos como si de un bocadillo se tratase. Tras dar varias vueltas y crear sus "paredes", la mujer comenzó a envolver los asientos también por arriba, creándose un "techo". Ella pretendía hacerse su propia habitación, como las que ofrecen algunas aerolíneas en primera clase, pero versión "low cost".

El que graba es el pasajero que se encuentra justo al otro lado del pasillo. Tras increparle y pedirle que no le grabase, la mujer continuaba a lo suyo. Los tripulantes de cabina tardaron en darse cuenta de lo que estaba haciendo, tanto que logró su cometido construyendo su habitación por completo.

Finalmente un azafato se percató de lo que ocurría y se acercó a la "suit" de la mujer para pedirle que la desmontase. "Tienes que quitar esto, no puedes hacerte una habitación para ti sola", le pedía. Ella, enfrentándose a él, le reprochaba que sí, que no ponía lo contrario en el reglamento. "Verás las reglas cuando aterricemos", respondía el tripulante mientras trataba de quitar todo el plástico de los asientos al tiempo que la mujer le pedía que no tocase el film y grtiaba "ayuda".

Una mujer pagó por 3 asientos de clase económica en un vuelo para construirse su propia “primera clase” con papel transparente pic.twitter.com/VmAsajKtH0 — ceciarmy (@ceciarmy) 16 de junio de 2023

La situación es tan surrealista que el vídeo ha corrido por las redes sociales como la pólvora. En apenas 12 horas el vídeo ya ha superado las 600.000 reproducciones.