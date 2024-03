"La niña tiene órdenes estrictas de defenderse si le pegan": el polémico hilo sobre pegarse en el colegio

La polémica está servida. La combinación es perfecta: niños pequeños, padres y madres y conflictos en el colegio. ¿Qué más se puede pedir? Pues en realidad nada porque este hilo creado por un usuario de X (antes Twitter) ya va por más de 52.000 ' y 'me gusta' y siete millones de visualizaciones. Pero el meollo de la cuestión está, no solo en lo que narra, sino en las respuestas y en la confrontación creada ante un hecho que es más antiguo que el hilo negro: las peleas en el colegio.

Víctor Torres cuenta que ha ido a recoger a una de sus hijas pequeñas a la escuela. La encuentra llorosa y enfadada y la explicación llega de la mano de la maestra. Al parecer la niña ha mordido en la cara a un compañero que, según le cuenta la profesora, le ha pegado antes. La docente señala que ya le había dicho a la pequeña en varias ocasiones que cuando un compañero le pegue, tiene que decírselo a algún profesor y "no pelearse".

¿Devolver el golpe o recurrir a un adulto responsable? / Levante-EMV

Sin embrago la respuesta del progenitor es diametralmente opuesta: "No, lo siento. La niña tiene órdenes estrictas por mi parte de defenderse si le pegan", y a partir de ahí comienza una confrontación de ideas. La maestra considera que "no puede ir así por la vida", pero el padre cree que no siempre habrá alguien para defenderla.

La pequeña cumplirá su castigo, quedarse sin patio al día siguiente, pero el progenitor anima a su pequeña a seguir con ese comportamiento. "Has hecho lo correcto, nunca dejes que te pongan una mano encima. Tú te defiendes, ganas la pelea y luego cumples con el castigo que te ponga la profesora", le dice a la chiquilla.

"A veces hacer lo correcto significa que te castiguen", sentencia. Por supuesto las reacciones no se ha hecho esperar, tanto a favor como en contra. Hay padres apoyando esta postura: "La mía mayor es muy "tontita". Pero ya empieza a defenderse. La peque, que es una raspa, se alió con 3 amiguitas de la ikastola para encerrar a un abusón en un baño sin luz. Se llevaron bronca, pero ella se rió bastante. Me doy por satisfecho", cuenta uno.

Defenderse o recurrir a un adulto

"Yo también le decía a mi hija que se defendiera, si después la castigaba la profe sólo sería una vez, porque si te defiendes no vuelven a pegarte", cuenta otro. "En los viejos tiempos cuando te defendías de un abusón te llevaban al director y el director te castigaba con una sonrisa de complicidad y sabiendo que has hecho lo correcto", defiende otro testimonio.

Quienes se muestran partidarios de no recurrir a la violencia se muestran consternados tanto por el mensaje del autor del hilo como de los apoyos recabados: "Tanto trabajar para evitar la violencia y luego leer esto y ver la cantidad de apoyos que tiene es frustrante. Pero la violencia nunca es la solución (y menos con 6 años)", defiende un usuario de X.

"Soy maestro y esos tweets, por desgracia, son el reflejo de lo que se observa en las nuevas generaciones", "A mí me parece preocupante la concepción generalizada de que decirlo al maestro no sirve de nada" o "Justifican la violencia (a ser posible por detrás y sin marcas) de una forma que asusta", son algunas de las reacciones a este hilo y sus respuestas.