¡El regreso de las Spice Girls!: sorprenden con una nueva actuación

Revolucionaron el mundo del pop en los 90 y dejaron un importante legado cultural y social en todo el planeta. Eran cinco y se las conoció como las "chicas picantes", las Spice Girls. Con solo cinco años de carrera dejaron un importante legado de fans, que sueñan con poder vivir el regreso de una de las bandas femeninas más recordadas. Por eso, una y otra vez, vuelven los rumores sobre su vuelta a los escenarios, como ya hicieron con motivo de los Juegos Olímpicos de Londres, en el año 2012.

Pero, ahora, ¡han vuelto! Las redes sociales del futbolista David Beckham, el marido de Victoria, han sido el canal en el que se ha conocido la reunión de sus cinco componentes -Geri, Emma, Victoria, Mel C y Mel B-, las cuales han sorprendido a sus seguidores con una actuación sorpresa e inesperada. Las imágenes muestran a las cantantes interpretando su canción "Stop", uno de los temas compuestas para su salto cinematográfico, que las llevó a las pantallas de medio mundo "Spice world".

La publicación del británico acumula más de 1,3 millones de "Me gusta" y más de 12.000 comentario en las que los seguidores han mostrado su alegría por verlas de nuevo juntas. "Estoy llorando de felicidad", "Es el mejor día de nuestras vidas" o "Gracias, David, por captar este icónico momento" eran algunas de las muestras de cariño que los fans del que aún es el grupo femenino más exitoso de todos los tiempos -desde su lanzamiento al estrellato con "Wannabe"- han mostrado su alegría por este reencuentro. ¿Significa que vuelven las Spice Girls?

El motivo de la reunión de las Spice Girls

No hay ninguna declaración al respecto y podría producirse este regreso a los escenarios, aunque habrá que esperar a que ellas decidan pronunciarse sobre el tema. El motivo no ha sido otro que celebrar los 50 años de una de sus integrantes: el medio siglo de vida de Victoria Beckham, la Spice "pija". Ese ha sido el motivo que ha provocado esta nueva actuación de las Spice Girls que, todo sea dicho, no son muy propensas a reunirse a menudo. Sus agendas y sus vidas familiares y profesionales impiden que podamos ver más imágenes de las cinco cantantes a menudo.

Sin embargo, no es la primera vez que las "chicas calientes" se reúnen para una celebración de este calibre. En noviembre del año 2022, ya se juntaron para celebrar los 50 años de Geri Halliwell, aunque en esa ocasión el quinteto no estuvo completo por la ausencia de Melanie Brown. Algo que no ha sucedido ahora, cuando las cinco se han unido para soplar las velas de la Spice Girl más internacional: Victoria Beckam. ¡Felicidades, pija!