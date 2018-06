Violencia de género entre los jóvenes

Las charlas informativas sobre la violencia de género cada vez son más populares en los institutos. Su finalidad es prevenir desde un principio esos comportamientos entre los jóvenes adolescentes debido a que cada vez a más temprana edad se producen casos de violencia de género. La mayoría de los jóvenes como yo, asociamos violencia de género a un maltrato físico. No obstante no es así, ya que también hay una importante parte psicológica. Mayoritariamente a edades tan tempranas las víctimas no se dan cuenta de que están sufriendo este tipo de maltrato, ya sea por la falta de información o porque hay una cierta aceptación entre los jóvenes de que los celos son normales y el control también. Por ese motivo, son tan importantes las charlas o talleres impartidos en las aulas. Para quitar esos clichés entre las alumnas y los alumnos más jóvenes e inculcar que en una relación de pareja nadie controla ni nadie es dominado. Esther Cecilia García Moreno. València.