El canceller Bismarck deia que la nació espanyola no es destruïa per forta que era, quan ha sigut una amalgama de conservadors i fonamentalistes religiosos els que han imposat el seu patriotisme castellà reaccionari i patrimonialista, mitjançant prohibicions i fins i tot amb la violència, a sang i foc, front d'uns il·lusos que han i segueixen intentant reformar-la. A més Espanya: menys democràcia, drets i llibertats, més autoritarisme, centralisme, repressió i Codi Penal.

Els valencians portem 300 anys partint-nos la cara en eixa mateixa pedra. La perpetua discriminació i arbitrarietat, que ens sagna les nostres riqueses, és la que ens dispensen els poders de l'Estat. Fins als empresaris reconeixen que els valencians ací no pintem una merda, que sempre hi ha una mà negra en contra els nostres interessos. Un poble amb memoria, que resisteix a l'assimilació, fins a en els calius de les cendres reviu per a negar a Cánovas del Castillo el seu: «són espanyols els que no poden ser una altra cosa». Per aquest motiu, fins a algun empresari, en un arravatament de dignitat ha tingut la temptació d'atrevir-se a donar la solución: convocar un referèndum d'autodeterminació i poder declarar la independència. Ja no és hora de protesta, queixa o lament, sinó de despertar i obrir els ulls.Joan Martí i Serra. València.