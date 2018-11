L'extorsió de la telefonia mòbil

No fa gaire la meva germana i jo vam decidir canviar-nos de la que era la nostra antiga companyia de telefonia mòbil per una d'altra que ens aportés molts més serveis per un preu més baix. Aquest fet va suposar un infern propiciat per la companyia de la qual en volíem donar de baixa que ens va perseguir amb trucades tota la setmana. Resulta que, després de gairebé deu anys amb unes condicions injustes, ara la companyia ens oferia unes condicions que suposadament no podíem refusar. En rebutjar les noves condicions, evidentment, van arribar les amenaces, insinuant-nos que si no continuàvem amb ells hauríem de pagar multes i més, i com que no vam cedir, ens van tenir dos dies sense cobertura. Per desgràcia, aquestes empreses prefereixen aprofitar-se dels seus clients i estafar-los fins que aquests decideixen que n'estan farts. Llavors, tot són avantatges. Que no se n'adonen que aquestes maneres no són la solució?