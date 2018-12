Aparcar o no aparcar, esa es la cuestión

Desde hace algún tiempo, como en otras poblaciones, Dénia ha iniciado la peatonalización de algunas zonas urbanas. Para ello, se han cerrado al tráfico algunas calles del centro. y se han eliminado numerosas plazas de aparcamiento. Pero esto presenta algunos problemas. En primer lugar, no se da una alternativa. Si se eliminan las plazas de aparcamiento de una zona, habría que habilitarlas en otra de dimensiones equivalentes. Los ciudadanos no van a deshacerse de sus coches de la noche a la mañana. En segundo lugar, muchos necesitan ir a su lugar de trabajo en coche, puesto que viven en otra población y no tienen una alternativa viable en el transporte público. Este problema se agrava en verano, época en la cual el municipio ve duplicada su población, mientras las infraestructuras siguen siendo igual de precarias. Todo esto ha complicado la ya de por sí difícil tarea de encontrar sitio para aparcar, aumentando el suplicio de los habitantes. Necesitamos una solución, y rápido.