Ninguna conexión ni control entre sí

Con fecha 30 de enero paso la revisión, tanto médica como el psicotécnico, para la renovación del carné de conducir, que se resuelve positivamente una vez más, y se me entrega una autorización provisional hasta la entrega definiva del nuevo para cinco años. Con fecha 12 de febrero de este año recibo por parte de la Dirección General de Tráfico el actualizado carné de conducir, con un escrito amable firmado por Pere Navarro Olivella, Director general de Tráfico, y en el que me desea disfrute de una conducción tranquila y feliz. Con fecha 14 de febrero de este año, me avisa la Dirección General de Tráfico con un escrito, donde me avisa de mi «aducidad del permiso de conducción», firmado también por Pere Navarro Olivella. En mi opinión,creo que deberían tener en la Dirección General de Tráfico una mejor conexión y control sobre el carnet de conducir de los usuarios, evitarían así un doble gasto de impresos,de trabajo,etcétera. y lograrían una mejor relación con los administrados. yo no soy solo de mí