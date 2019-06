Sobre la entrevista al Dr Juan Cruz Cigudosa

Hoy [por el pasado domingo] en la página 24 de su periódico publican una entrevista al Dr. Juan Cruz Cigudosa, genetista y Presidente de la Asociación Española de Genética Humana (AEGH). Muchas gracias por dar visibilidad a este problema porque en España NO existe la especialidad de genética clínica/humana/médica ni para médicos, ni para biólogos, ni para farmacéutios, ni para químicos. Somos el único país UE sin dicha especialidad sanitaria. De hecho yo soy genetista con título de genetista según el MIR italiano. Pero como el Ministerio español NO me homologa dicho título, tengo que trabajar como médico de familia. Esta situación va contra la libre circulación de trabajadores genetistas. Ya que un genetista polaco, italiano, británico o alemán NO puede trabajar en España porque NO le homologan el título de genetista.