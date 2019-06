Grandes multitudes he visto en su día en Barcelona, eran los constitucionalistas. Una mayoría de catalanes que quieren a su nación España. Vi también a Vargas Llosa hablando el error del independentismo, y vi a Borrell enarbolando la bandera de las estrellas de la Unión Europea diciendo «esta es mi estelada y quiero a España». Todo muy bonito, muy patriótico, pero yo me pregunto: ¿Dónde están esos votos constitucionalistas cuando en las elecciones ganan los de ERC?, o sea los republicanos independentistas que odian a España. No lo entiendo, las multitudes fueron grandiosas en contra de la independencia de Cataluña. ¿Dónde están los participantes que se dejan ganar en las urnas?