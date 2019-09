Una estona

S´aixequem la dona i jo a les sis i mitja ben menjats i ben dormits malgrat la calor encara d´agost. Prenc un cafè llarg de cafetera de càpsula, amb gel i tocat de licor de cirera vella, i cinc galetes amb canyella, assegut i tranquil. Li desitjo un bondia a la xicona amb un apretonet suau de cos i un petó per on puc, i m´ho retorna. Primera rentada de plats i tassetes amb el corresponent sorollet i escalfament de mans pel detergent. Marco objectius econòmics a llarg plaç omplint pots de vidre de vidriola a base de monedes d´euro. Dibuixo també mentalment imatges i les trasllado a lletres en un intent de pràctica literària. Endreço llits i passo endrapapols ajustant el paper al pal i de vegades donant-li la volta. Se m´ha buidat el telèfon i l´he de carregar a la xarxa elèctrica per a que estiga disponible si és menester. He enviat un missatge electrònic informàtic a l´amic Oleguer per a que tinga en compte la comissió sol.licitada. Les plantes del balcó estan ben regades però, per si cal, buido el gerró de l´aigua per a mantenir-les fresques i tendres. Carretejo quasi arran de varals la carretoina de la compra amb lleixiu i líquid de neteja de bany, amb d´altres queviures. A la ferreteria adroguera els encomano dos comandaments, un per a la porta del garatge a distància i l´altre per a prop. Xarro amb el Vicent i la Maria, xarrem dels transcórrer vital, que feia mesos que ho notàvem a faltar. Saludo al Vicent del personal quiosc però duc l´horari mesurat i sols comentem dues paraules de ninots que han de créixer. Demà he de dur al mecànic de la molta marca d´enfront de l´estació d´autobusos, el cotxe de revisió. Llenço la quiniela de la numeració probable per a la setmana, huit euros de possibilitats per a quatre o cinc dies. Trobo als companys i a les companyes de l´escola esmorzant a l´albereda oficiosa de l'escorxador, i els dono la benvinguda a tots i a totes. M´ha trucat el Doro, té el peu fotut encara més, en solució. Vaig a la biblioteca i pillo al Carles de Fina que prepara oposicions d´educació física per si les treuen enguany. Passejo entre barrancs i tarongers. Viatjo a la vallblanca d´Ontinyent per a recollir a la xicona del treball. És la una. Uf.