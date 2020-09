¡Los vetos remilgosos del partido Popular y Ciudadanos a Vox no tienen justificación alguna y además son perjudiciales para los españoles que preferimos un gobierno de centro derecha y en cualquier caso como mal menor por lo menos echar a Sanchez e Iglesias El centro derecha en España está representado por los tres partidos citados y si no se unen va a ser muy difícil ganar unas elecciones . Esperar conseguirlo por la nefasta gestión del actual gobierno es una peligrosa y costosa estrategia ;y por costosa me refiero al sufrimiento material y moral que supondrá para la mayoría de los ciudadanos. No me acuerdo quien dijo lo de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo o aquello que se atribuye a Churchill de «si para vencer a Hitler hay que pactar con el diablo se pacta» .Es mucho lo que está en juego.